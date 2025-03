Công an xã bắt "nữ game thủ" lừa đảo sau 1 ngày nhận báo án

Ngày 30/3, Công an xã Nam Sơn (huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ và đối tượng Phạm Thị Hoài (SN 1997, trú tại xã Bắc Sơn, Đô Lương) đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo hồ sơ, sáng 26/3, Công an xã Nam Sơn tiếp nhận tin báo của chị N.T.T. (SN 1989, trú tại xã Nam Sơn) về việc bị một phụ nữ lạ mặt lừa đảo, chiếm đoạt 3 triệu đồng.

Phạm Thị Hoài thời điểm bị công an bắt giữ (bên trái) và hình ảnh trích xuất từ camera an ninh ghi lại quá trình bỏ chạy sau khi lừa người dân chuyển tiền (Ảnh: Nguyễn Đức).

Theo trình bày của chị T., tối 25/3, một phụ nữ lạ mặt cho biết, do có công chuyện cần giải quyết nên nhờ chị T. chuyển 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng và sẽ trả lại tiền mặt. Chị T. tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản của người kia. Tuy nhiên, sau khi xác nhận tài khoản đã nhận tiền, người phụ nữ nhanh chóng điều khiển xe máy bỏ chạy.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, chị T. mất một lúc mới trấn tĩnh, đuổi theo người phụ nữ kia nhưng không kịp.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Nam Sơn triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác minh được kẻ gây án. Đến sáng 27/3, lực lượng chức năng bắt giữ Phạm Thị Hoài.

Tại cơ quan công an, Hoài khai nhận do nghiện game online nên đã lên kế hoạch lừa đảo nhằm có tiền để tiếp tục chơi.

Từ ngày 10/3 đến 26/3, bằng thủ đoạn nhờ chuyển khoản, trả tiền mặt, Hoài đã thực hiện 3 vụ lừa đảo trên địa bàn xã Nam Sơn, chiếm đoạt của các nạn nhân 10,5 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Phạm Thị Hoài để làm rõ vụ án.