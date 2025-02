Chi tiết bảng lương mới nhất của công an xã

Về chức danh trưởng công an xã, bà Vũ Thùy Trang, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH YouMe cho biết, theo Điều 5 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, từ ngày 1/8/2023, chức danh trưởng công an xã không thuộc danh mục các chức vụ, chức danh của cán bộ, công chức cấp xã.

Thay vào đó, trưởng công an xã sẽ là chức danh thuộc lực lượng Công an nhân dân, phù hợp với việc xây dựng công an xã chính quy được áp dụng trên toàn quốc theo Nghị định số 42/2021/NĐ-CP.

Căn cứ theo quy định tại Luật Công an nhân dân 2018, chức danh trưởng công an xã, phường, thị trấn có cấp bậc quân hàm cao nhất là trung tá.

Vì vậy, mức lương của công an xã được xác định theo cấp bậc quân hàm từ cấp bậc hạ sĩ quan đến cấp bậc trung tá theo hệ số lương quy định tại bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân được ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Cụ thể mức lương của công an xã được tính như sau: Mức lương = Hệ số lương x Lương cơ sở.

Bà Trang cho biết, theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền lương đối với cán bộ, viên chức và lực lượng vũ trang, từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở được áp dụng là 2,34 triệu đồng/tháng.

Vì vậy, từ ngày 1/7/2024, mức lương của công an xã cụ thể theo bảng dưới đây:

Ngoài ra, mức lương của công an xã theo từng lần nâng lương chi tiết như sau: