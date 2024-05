Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Ngày 5/5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên (SN 1993, ngụ huyện Đức Hòa) để phục công tác điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Lê Thanh Kỳ Duyên có cha là Lê Tùng Vân, mẹ là Lê Thu Vân. Người phụ nữ này bị nghi phạm tội trong vụ án loạn luân được phát giác vào năm 2021, tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

Lê Thanh Kỳ Duyên đang bị công an truy tìm (Ảnh: Minh Huy).

Công an tỉnh Long An thông báo, ai biết thông tin về Kỳ Duyên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An, địa chỉ 76 Châu Văn Giác, phường 4 (TP Tân An), hoặc liên hệ qua số điện thoại 0693609113 - 0842728599, gặp điều tra viên Trần Minh Hoàng.

Trước đó, ngày 19/4, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) để điều tra, làm rõ hành vi loạn luân.

Trước đó, qua nguồn tin tố giác dấu hiệu tội phạm loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai ở huyện Đức Hòa, công an đã vào cuộc điều tra.

Công an tỉnh Long An đã có chứng cứ cáo buộc Lê Tùng Vân quan hệ loạn luân với con ruột sống ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa. Công an tỉnh Long An đang tiếp tục làm rõ vụ việc.