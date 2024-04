"Vết xe đổ" của Lê Tùng Vân đến thời điểm bị khởi tố thêm tội Loạn luân

Năm 2019, mạng xã hội dậy sóng khi một gameshow truyền hình đăng tải hình ảnh 5 chú tiểu đến từ Tịnh thất Bồng Lai ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa (Long An) tham gia cuộc thi với màn biểu diễn ngộ nghĩnh, đáng yêu đạt được giải thưởng lớn.

Tuy nhiên, vài tháng sau đó, nơi ở của nhóm trẻ này xảy ra vụ bị nhóm khoảng 50 người từ quận Bình Tân (TPHCM) xuống leo tường rào đột nhập, tìm kiếm cô gái tên Võ Thị Diễm My (SN 1999).

Quá trình tìm kiếm, nhóm này với những người trong Tịnh thất Bồng Lai xảy ra xô xát. Vụ việc khiến Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) bị thương ở mặt phải khâu 7 mũi.

Thời điểm này, Công an xã Hòa Khánh Tây, Công an huyện Đức Hòa bắt đầu vào cuộc điều tra góc khuất về những vi phạm tại điểm mạo danh cơ sở tôn giáo để trục lợi.

Giả danh cơ sở Phật giáo để trục lợi

Nguyên nhân xảy ra vụ việc trên được xác định do bà Đoàn Thị Tuyết Mai (50 tuổi) và chồng là ông Võ Văn Thắng (cùng ngụ quận Bình Tân) biết con gái Võ Thị Diễm My bỏ nhà trốn ở Tịnh thất Bồng Lai. Ông bà xuống nơi này gặp con một số lần, đưa về không thành.

Quá bức xúc vì bị nhóm giả danh tu sĩ được cho là dụ dỗ con gái, ngày 24/10/2019, gia đình bà Mai cùng hàng xóm khoảng 50 người đến Tịnh thất Bồng Lai quyết tâm tìm con gái. Người nhà bà Mai không tìm thấy Diễm My, đã xảy ra xô xát với những người trong Tịnh thất Bồng Lai.

Liên quan vụ việc, Công an tỉnh Long An đã vào cuộc điều tra và xác định nơi này là nhà riêng của bà Cao Thị Cúc. Hơn 10 năm trước, bà Cúc từ TPHCM xuống khu vực xã Hòa Khánh Tây (huyện Đức Hòa) mua đất làm nhà.

Người phụ nữ này đưa nhiều tượng phật về nhà, biến nơi này thành cơ sở thờ tự bất hợp pháp. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An khẳng định nơi này không phải là cơ sở Phật giáo.

Năm 2015, ông Lê Tùng Vân (SN 1932) cùng một số con cháu từ TPHCM về đây sống với bà Cúc. Qua điều tra, vào thời điểm này, công an xác định hộ bà Cúc có 8 trẻ em, trong đó có 6 trẻ sống với mẹ ruột và 2 trẻ được nhận nuôi 3 năm nay.

Căn nhà đang xây dang dở tại Tịnh thất Bồng Lai, sau đó đổi tên thành Thiền am bên bờ vũ trụ (Ảnh: An Huy).

Ngoài ra, nơi này còn một số thanh thiếu niên khác như: Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) và Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi), Lê Thanh Huyền Trân (22 tuổi)…

Trong thời gian sống tại đây, Lê Tùng Vân đã phân công vai trò, nhiệm vụ cho nhiều người viết kịch bản, tập hát, tạo tài khoản trên mạng xã hội Facebook và YouTube như "5 Chú Tiểu - Thiền Am bên bờ vũ trụ", "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official", "Nhị Nguyên - Thiền Am bên bờ vũ trụ" để đăng các video, bài viết về những hoạt động, sinh hoạt của nhóm.

Thông qua các tài khoản Facebook, Youtube, nhóm người trong Tịnh thất Bồng Lai đã lợi dụng danh nghĩa nuôi trẻ mồ côi để kêu gọi lòng tốt của mọi người trong và ngoài nước giúp đỡ, nhằm trục lợi cá nhân, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, dư luận xã hội.

Đồng thời, năm 2022, trong một buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Khu du lịch Đại Nam, Bình Dương) xuất hiện một người giới thiệu tên Lê Thanh Minh Tùng, công bố những điều sốc về ông Lê Tùng Vân và Tịnh thất Bồng Lai.

Anh Tùng công bố mình là "sản phẩm" loạn luân của ông Vân và một người cận huyết. Anh cũng cho hay, từng bị ông Vân hành hạ trong nhiều năm. Chịu không nổi đòn roi, anh đã bỏ nhà đi bụi và ra ở riêng đến nay. Quá bức xúc về hành vi trái luân thường đạo lý của cha mình, anh Tùng đã phơi bày sự thật lên cộng đồng mạng.

Trong thời gian này, Công an tỉnh Long An cũng tiếp nhận đơn tố giác từ một số người về việc các cá nhân trong Tịnh thất Bồng Lai có quan hệ loạn luân. Tuy nhiên, công an đã tạm đình chỉ điều tra do chưa có kết quả giám định ADN của những người tại đây.

Lê Tùng Vân cùng "đệ tử" sai phạm thế nào?

Theo kết luận điều tra của Công an tỉnh Long An, từ năm 2019 đến 2021, ông Vân với vai trò chủ mưu đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàng Nguyên, 31 tuổi; Lê Thanh Nhất Nguyên, 30 tuổi, lập 2 tài khoản Youtube "5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official" để đăng tải nhiều video.

Trong đó, các video "Phim hài chiếu rạp mùa dịch 2021; Vùng đất huyền bí - 5 Chú tiểu Thách thức danh hài" do ông Vân và các bị can biên soạn, dàn dựng, diễn xuất có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm danh dự cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ tại TPHCM.

Ông Lê Tùng Vân cùng một số "đệ tử" (Ảnh: Chụp từ clip).

Liên quan đến việc nhiều người kéo đến trụ sở Công an huyện Đức Hòa tìm Võ Thị Diễm My, Nhất Nguyên đã dùng điện thoại ghi hình sự việc, sau đó đăng lên kênh "Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official" với nội dung xuyên tạc công an huyện bắt cóc cô gái tên Diễm My. Những người còn lại tham gia diễn xuất, phát trực tiếp các video có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự người khác.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, nhóm người này còn đăng hai video có nội dung xúc phạm, xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúi giục mọi người không tôn trọng giáo lý và pháp luật.

Hành vi của họ là cố ý xâm hại đến cơ quan Nhà nước, tổ chức tôn giáo và cá nhân. Trong đó, Lê Tùng Vân đóng vai trò cầm đầu, các bị can khác là người giúp sức.

Ngày 3/1/2022, căn cứ hành vi sai phạm của những người tạm trú, sinh sống tại hộ bà Cao Thị Cúc, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Ngày 4/1/2022, nhận được tin báo của nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc.

Công an đọc lệnh khởi tố ông Lê Tùng Vân về tội Loạn luân (Ảnh: Minh Huy).

Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, ngày 5/1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 4 người đang sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai gồm: Lê Tùng Vân (SN 1932), Lê Thanh Hoàn Nguyên (SN 1990), Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) và Lê Thanh Trùng Dương (SN 1995) về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Công an cũng bắt tạm giam với 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp ngăn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đến ngày 12/5/2022, Công an tỉnh Long An tiếp tục khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Cao Thị Cúc (SN 1960, chủ Tịnh thất Bồng Lai) cùng tội danh trên.

Lê Tùng Vân đối diện thêm mức án

Sáng 20/7/2022, TAND huyện Đức Hòa (Long An) mở phiên sơ thẩm xử Lê Tùng Vân cùng 5 đồng phạm ngụ tại Tịnh thất Bồng Lai về tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

HĐXX xác định, từ năm 2019 đến 2021, ông Vân đã chỉ đạo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên lập tài khoản Youtube 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official.

Cả nhóm có 5 clip tự dàn dựng, quay phim, diễn xuất, đăng các video có lời nói xuyên tạc giáo lý Phật giáo, xúc phạm uy tín Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm danh dự cá nhân Thượng tọa Thích Nhật Từ...

Ông Lê Tùng Vân được đệ tử và luật sư dìu vào phiên tòa (Ảnh: Phương Nhi).

Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh địa phương, phạm tội nhiều lần, đủ chứng cứ để chứng minh các bị cáo phạm tội Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Khoản 2 Điều 331 Bộ luật hình sự. HĐXX cho rằng cần cách ly bị cáo Lê Tùng Vân và các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe, phòng ngừa hành vi phạm tội.

HĐXX đã tuyên bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù; Lê Thanh Hoàn Nguyên 4 năm tù; Lê Thanh Nhất Nguyên 4 năm tù; Lê Thanh Trùng Dương 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc 3 năm tù.

Ngày 19/4/2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932), ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa để điều tra làm rõ về hành vi Loạn luân.

Việc khởi tố được đưa ra khi cơ quan điều tra đã có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.