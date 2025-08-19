Huy động hơn 100 người truy tìm phạm nhân trốn trại

Ngày 19/8, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, các lực lượng chức năng đang truy bắt nam phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ.

Tối 18/8, chính quyền xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An nhận được thông báo về trường hợp phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi nơi giam.

Các lực lượng chức năng xã Hạnh Lâm tham gia truy bắt phạm nhân trốn trại giam (Ảnh: C. Mạnh).

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa (SN 1989, quê quán xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, nay là xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An), bị kết án 12 năm tù về tội Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản.

Phạm nhân thi hành án tại phân trại số 1, Trại giam số 6, đóng tại xã Hạnh Lâm, tỉnh Nghệ An, từ ngày 1/12/2021. Ngày 18/8, phạm nhân Trần Ngọc Hòa trốn khỏi nơi giam.

Phạm nhân Trần Ngọc Hòa (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo quyết định truy nã của Giám thị trại giam số 6, phạm nhân Trần Ngọc Hòa cao 1,6m, sống mũi lõm, dái tai vuông chúc, có vết sẹo lõm cách đuôi lông mày phải 1cm.

Sau khi nhận được thông báo của Ban Giám thị Trại giam số 6, xã Hạnh Lâm đã huy động khoảng 100 người, gồm cán bộ, chiến sĩ Công an xã Hạnh Lâm, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, dân quân tự vệ... tham gia phối hợp, truy bắt.

Đến trưa 19/8, lực lượng chức năng trên địa bàn vẫn đang chốt chặn tại các tuyến đường, đồng thời mở rộng phạm vi truy bắt phạm nhân Hòa.