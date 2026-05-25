Công an triệu tập người đánh và quay clip nữ sinh bị hành hung

Theo xác minh ban đầu, khoảng 20h30 ngày 18/5, cháu Đ.D.T. (SN 2011, trú tại thôn Lương Trạch, xã Vĩnh Hải) bị 3 bạn học đánh tại khu vực cánh đồng gần nhà. Toàn bộ sự việc bị quay video và đăng tải lên mạng xã hội kèm lời đe dọa.

Làm việc với cơ quan chức năng, Đ.T.T.N. (SN 2009, trú tại thôn 4 An Quý, xã Vĩnh Hải) thừa nhận là người trực tiếp đánh T., còn N.T.T. (SN 2009, trú tại thôn Hạ Đồng, xã Vĩnh Hòa, TP Hải Phòng) là người quay video.

Ngoài ra còn có hai người khác đứng xem tại hiện trường.

Hình ảnh nữ sinh bị đánh (Ảnh: Cắt từ clip).

Cơ quan công an đã triệu tập Đ.T.T.N. và N.T.T. lên làm việc để phục vụ điều tra.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài 56 giây ghi lại cảnh nữ sinh mặc áo đỏ bị một thiếu nữ liên tiếp đánh vào mặt và đầu, kèm những lời chửi bới. Nạn nhân liên tục ôm đầu khóc nhưng vẫn bị hành hung.

Đáng chú ý, những người chứng kiến không can ngăn mà quay video rồi đăng tải lên mạng xã hội.

Đại diện UBND xã Vĩnh Hải xác nhận vụ việc xảy ra trên địa bàn. Công an xã đang phối hợp xác minh, xử lý theo quy định.

Theo gia đình nạn nhân, tối 18/5, cháu T. xin phép đi ăn chè rồi được một bạn nữ lớn hơn khoảng hai tuổi hẹn gặp tại khu vực cánh đồng. Sau vụ việc, cháu không dám kể với bố mẹ. Đến ngày 21/5, khi xuất hiện tình trạng đau đầu, hoảng loạn và sợ bị đánh tiếp, cháu mới nói lại sự việc với gia đình.

Cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra vụ việc.