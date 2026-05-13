Công an vào cuộc vụ người phụ nữ ôm con nhỏ bị hành hung ở Hà Nội

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video cho thấy một người đàn ông từ ngoài đường đi vào nhà, lao tới đánh người phụ nữ đang trông con nhỏ.

Cảnh người đàn ông hành hung nạn nhân (Ảnh: Chụp màn hình).

Dù có nhiều người chứng kiến và can ngăn, sự việc vẫn diễn ra hỗn loạn. Khi người đàn ông bị kéo ra, một nam thiếu niên tiếp tục tiến đến tát vào mặt nạn nhân. Vụ việc chỉ dừng lại khi một người phụ nữ khác xuất hiện, kéo những người liên quan ra ngoài.

Đoạn video sau khi lan truyền trên mạng xã hội đã khiến dư luận bức xúc, đặc biệt khi nạn nhân bị đánh ngay trước mặt con nhỏ và có một thiếu niên tham gia hành hung.

Lãnh đạo Công an xã Phượng Dực cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân vào ngày 12/5.

Bị hại vẫn đang điều trị tại bệnh viện nên cơ quan chức năng chưa thể lấy lời khai. Chỉ huy Công an xã Phượng Dực cho hay sau khi sức khỏe nạn nhân ổn định, cơ quan công an sẽ tiến hành giám định thương tích, làm căn cứ xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.