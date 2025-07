Thông báo khẩn về lưu lượng đỉnh lũ tần suất 5.000 năm xảy ra một lần

Ông Đặng Thanh Tùng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, xác nhận lúc gần 24h ngày 22/7, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký ban hành thông báo khẩn, hỏa tốc gửi tới các địa phương, đơn vị về công tác đảm bảo an toàn liên quan đến hồ thủy điện Bản Vẽ xả lũ.

Theo thông báo của UBND tỉnh Nghệ An, lúc 21h ngày 22/7, lưu lượng về thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543m3/s, gần đạt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500m3/s (tần suất 0,02%, tức là 5.000 năm mới xảy ra một lần).

Thủy điện Bản Vẽ (Ảnh: Lương Kiên).

Hồ đang cắt giảm lũ với lưu lượng xả xuống hạ du là 1.727m3/s và sẽ tăng nhanh trong thời gian tới.

Khu vực tác động trực tiếp của việc thủy điện Bản Vẽ xả lũ gồm các xã: Tương Dương, Tam Thái, Lượng Minh, Tam Quang, Con Cuông, Cam Phục, Châu Khê, Mậu Thạch, Anh Sơn, Yên Xuân, Nhân Hòa, Anh Sơn Đông, Vĩnh Tường và Thành Bình Thọ.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các địa phương hạ du thủy điện Bản Vẽ khẩn trương huy động mọi lực lượng, phương tiện hỗ trợ di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng xã Tương Dương kiểm tra tình hình ngập lụt trên địa bàn, tối 22/7 (Ảnh: Cổng thông tin xã Tương Dương).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương nói trên phải giữ thông tin liên lạc thông suốt, báo cáo kịp thời về UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, các cơ quan liên quan khi có tình huống, sự cố xảy ra.

Cũng trong sáng 23/7, ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn xảy ra đợt lũ do mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Mực nước sông Lam dâng nhanh, tiệm cận mức đỉnh lũ lịch sử từng ghi nhận năm 2018, gây chia cắt nhiều khu vực, đặc biệt là các điểm trũng thấp dọc quốc lộ 7.

“Chúng tôi đã phát đi cảnh báo báo động đỏ, triển khai phương án sơ tán dân khẩn cấp. Hiện tuyến Quốc lộ 7 qua địa bàn đã ngập sâu, phương tiện không thể di chuyển, một số khu dân cư bắt đầu bị cô lập”, ông Tuấn chia sẻ.

Chính quyền xã Con Cuông cả đêm vận động người dân ra khỏi vùng nước ngập (Ảnh: Lê Vi).

Tại khối 4, xóm Ma Nhai, nơi có địa hình thấp, sát lòng sông, tình trạng ngập và chia cắt đã xảy ra. Nhận thấy nguy cơ người dân bị mắc kẹt, chính quyền xã phối hợp với lực lượng công an, dân quân và đoàn thanh niên tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn.

“Chúng tôi đã đưa 10 hộ dân với hơn 40 nhân khẩu đến khu vực an toàn tại Vườn quốc gia Pù Mát. Đây là nơi có địa hình cao, tương đối an toàn để bà con tránh lũ tạm thời”, ông Tuấn thông tin.

Công tác di dời người dân đang khẩn trương trong bối cảnh mực nước tiếp tục dâng cao và mưa chưa có dấu hiệu dừng lại. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua các vùng ngập sâu, chủ động theo dõi thông tin từ cơ quan khí tượng thủy văn và chính quyền xã.

Nước lũ ở Nghệ An đang dâng cao (Ảnh: Nguyễn Vân).

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng xã Con Cuông túc trực 24/24h, dùng thuyền tạm, xe tải cao để vận chuyển tài sản, người già và trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm. Tinh thần “4 tại chỗ” đã được kích hoạt với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng địa phương.

“Chúng tôi đang tiếp tục rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, để vận động bà con di dời kịp thời, tránh thiệt hại về người và tài sản. Ưu tiên hàng đầu lúc này là đảm bảo an toàn cho nhân dân”, ông Tuấn nhấn mạnh.