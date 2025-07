Thủy điện bản Vẽ giảm xả lũ, cảnh báo ngập lụt diện rộng hạ du sông Cả

Sáng 24/7, ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ, cho biết lưu lượng xả lũ thời điểm này tại hồ thủy điện Bản Vẽ là 2.004m3/s, giảm một nửa so với thời điểm 15h ngày 23/7.

“Chúng tôi đang thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa, lũ về bao nhiêu sẽ xả bấy nhiêu. Sáng nay, lưu lượng về hồ còn 2.153m3/s”, ông Hùng thông tin.

Quốc lộ 7, đoạn qua xã Nhân Hòa có điểm ngập sâu hơn 1m (Ảnh: Nguyễn Duy).

Ông Trần Quốc Toản, Phó Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An, cho biết sáng 24/7, nhiều địa phương miền núi vẫn đang bị chia cắt, cô lập, mất điện diện rộng, thông tin liên lạc bị gián đoạn như Mỹ Lý, Bắc Lý, Nhôn Mai...

Tuyến quốc lộ 7 nước rút nhẹ, tuy nhiên việc lưu thông vẫn đang hết sức khó khăn, nhiều điểm vẫn ngập sâu. Quốc lộ 16 từ xã Tri Lễ (huyện Quế Phong cũ), qua xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ) bị sạt lở trên địa bàn xã gây chia cắt, giao thông tê liệt.

Quốc lộ 16 đoạn qua xã Nhôn Mai đang bị sạt lở chia cắt (Ảnh: Dương Nguyên).

Tại nhiều xã miền núi, biên giới mưa đã giảm hoặc không còn mưa. Các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả để sớm ổn định cuộc sống cho người dân.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An từ chiều 23/7 cũng đã phát đi văn bản về việc đảm bảo an toàn hạ du khi lũ trên thượng nguồn các sông ở Nghệ An đang lên cao.

Tại thời điểm thông báo, lũ tại trạm Mường Xén và Thạch Giám đã đạt đỉnh nhưng vẫn ở mức trên báo động 3, trong đó trạm Thạch Giám đang vượt mức lũ lịch sử (HLS), tại trạm Con Cuông lũ tiếp tục lên và đang vượt lũ lịch sử.

Lũ trên sông Cả tiếp tục lên nhanh. Đỉnh lũ trên các sông khả năng trên mức báo động 3, đặc biệt, tại trạm Con Cuông tiếp tục lên và vượt mức nước lũ lịch sử.

Vùng hạ du sông Cả được cảnh báo ngập lụt diện rộng (Ảnh: Nguyễn Duy).

Dự báo trong ngày 24/7, lũ trên thượng nguồn sông Cả khả năng đạt đỉnh nhưng vẫn dao động ở mức cao. Lũ ở hạ lưu sông Cả tiếp tục lên.

Cơ quan chức năng cảnh báo lũ trên thượng lưu sông Cả tiếp tục lên ở mức rất cao, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Cả vượt lũ lịch sử, trên hạ lưu các sông Nghệ An có khả năng trên mức báo động 3 vào chiều tối nay. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập lụt diện rộng ở các vùng trũng, thấp ven sông, khu đô thị tỉnh Nghệ An.

Lũ trên các sông suối có thể gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.