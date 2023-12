Công an TPHCM trấn áp tội phạm: "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ"

Sáng 15/12, Công an TPHCM triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn trên địa toàn địa bàn thành phố. Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó giám đốc Công an TPHCM, phát biểu tại buổi ra quân.

Thời gian thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm được lực lượng Công an TPHCM thực hiện từ 15/12/2023 đến 29/2/2024 (tức ngày 3/11/2023 đến ngày 20/1/2024 Âm lịch).

Trong thời gian trên, Công an TPHCM sẽ tập trung tấn công tội phạm, đặc biệt là tội phạm đường phố, tội phạm liên quan tín dụng đen và tội phạm sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản.

Thiếu tướng Trần Đức Tài cho biết, trong thời gian triển khai trấn áp tội phạm, lực lượng chức năng thành phố sẽ kịp thời triệt phá các băng nhóm mới manh nha hình thành, không để tội phạm lộng hành.

Đối với tội phạm ma túy, công an sẽ tập trung đánh cả đường dây, bắt đối tượng cầm đầu. Các loại tội phạm khác, xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng theo phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

"Thời điểm cuối năm, tội phạm gia tăng kết hợp với tình hình kinh tế khó khăn. Lực lượng Công an TPHCM sẽ nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo, không ngại khó làm việc không kể ngày đêm để mang lại bình yên cho người dân", Thiếu tướng Trần Đức Tài nói.

Trung tá Nguyễn Thành Hưng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, nhận nhiệm vụ và cho biết với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất, lực lượng công an sẽ thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm trấn áp tội phạm.

Nhiều phương tiện và khí tài được Công an TPHCM sử dụng trong đợt ra quân trấn áp tội phạm thời điểm cuối năm.

Đúng 9h, lực lượng Công an TPHCM bắt đầu chuyến công tác tuần tra đường phố, mở đầu đợt cao điểm trấn áp tội phạm từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Lực lượng trấn áp tội phạm Công an TPHCM gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động… thực hiện tuần tra, trấn áp tội phạm không kể ngày đêm để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Lực lượng Công an TPHCM xuất phát ra khỏi trụ sở Công an TPHCM để trấn áp tội phạm vào sáng 15/12. Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, cũng trong sáng nay, Công an huyện Củ Chi (TPHCM) xuất quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán. "Tôi đề nghị các ngành, các cấp có thêm nhiều cách làm mới hơn, hay hơn, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn để Củ Chi thực sự trở thành nỗi khiếp sợ của các loại tội phạm như Củ Chi đã từng khiến cho quân thù phải khiếp sợ trong hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm", bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi nhấn mạnh.