Người dân có quyền yêu cầu CSGT thay ống thổi mới khi đo nồng độ cồn

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của TPHCM chiều 14/12, phóng viên Dân trí đã đặt câu hỏi cho Công an thành phố về các vấn đề xoay quanh công tác kiểm tra nồng độ cồn. Trong đó, người dân, dư luận còn nhiều thắc mắc trong việc lực lượng CSGT có thay ống thổi mới sau mỗi lần đo nồng độ cồn hay không.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM, cho biết, khi đo nồng độ cồn, lực lượng CSGT sẽ thực hiện 2 bước. Bước đầu tiên là kiểm tra định tính và bước tiếp theo là kiểm tra định lượng.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TPHCM (Ảnh: Q.Huy).

Đối với kiểm tra định tính, người dân chỉ thở vào phễu máy đo vài giây chứ không cần ngậm ống thổi. Nếu không phát hiện cồn trong hơi thở, người dân sẽ tiếp tục lưu thông.

Nếu phát hiện có cồn trong hơi thở, người vi phạm sẽ được mời vào một khu vực để kiểm tra định lượng. Lúc này, người vi phạm sẽ được kiểm tra bằng máy dùng ống thổi.

"Theo quy định, mỗi người vi phạm sẽ dùng một ống thổi riêng. CSGT sẽ lấy, bóc ống thổi trong túi hoặc để người vi phạm tự tay bóc ống thổi ra và cắm vào máy. Sau khi có kết quả đo, các lực lượng sẽ lập biên bản, tạm giữ phương tiện", ông Lê Mạnh Hà làm rõ.

Đại diện Công an TPHCM thông tin thêm, nếu người dân phát hiện lực lượng CSGT không thay ống thổi mới thì có thể yêu cầu CSGT thay ống thổi khác. Nếu đơn vị, cá nhân nào của Công an TPHCM chưa thực hiện đúng quy định, người dân có thể phản ánh tới Công an thành phố để kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý.

Trước đó, tại phiên thảo luận của kỳ họp HĐND TPHCM ngày 7/12, thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết, trong năm qua, lực lượng chức năng trên địa bàn đã tăng cường kiểm soát vấn đề sử dụng rượu bia, ma túy khi tham gia giao thông trên địa bàn. Những đợt cao điểm đã mang lại kết quả khi thành phố đã kéo giảm 99 vụ tai nạn so với cùng kỳ.

"Trong việc kiểm tra nồng độ cồn, tất cả những lần kiểm tra, công an đều dùng đầu thổi riêng. Việc kiểm tra cũng có chương trình, kế hoạch, không gây ùn tắc và xáo trộn về trật tự an toàn giao thông", Phó Giám đốc Công an TPHCM nhấn mạnh.