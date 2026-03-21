Đồng Nai trục xuất 36 lao động Bangladesh cư trú bất hợp pháp

Trong hai ngày 20-21/3, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm thủ tục trục xuất 36 công dân Bangladesh cư trú và lao động bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh qua Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, qua các đợt kiểm tra trong 3 tháng đầu năm, nhà chức trách phát hiện 92 người Bangladesh cư trú, lao động bất hợp pháp.

Phần lớn đối tượng làm việc tại các công ty chế biến, cưa xẻ gỗ, các công trình xây dựng và nhà trọ trên địa bàn các xã, phường: An Viễn, Bình Minh, Phước Tân, Hố Nai, Biên Hòa, Trảng Dài, Chơn Thành…

Nhóm lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Đồng Nai bị trục xuất tại Cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: CA ĐN).

Hiện, còn 56 người được lưu giữ để tiếp tục xử lý. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Đồng Nai, đang khẩn trương hoàn tất thủ tục để trục xuất số người này.

Trước đó, ngày 19/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cùng Công an phường Trảng Dài (Đồng Nai) phát hiện 7 người Bangladesh quá hạn tạm trú tại cơ sở của ông H.N.T. (phường Trảng Dài).

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm người đang ở dãy nhà trọ liền kề kho xưởng đóng gói. Những người này sử dụng chứng nhận tạm trú đã quá hạn từ tháng 11/2024.

Việc trục xuất người nước ngoài cư trú, lao động bất hợp pháp nhằm thực hiện nghiêm Nghị định 142/2021/NĐ-CP của Chính phủ; đảm bảo mọi hành vi vi phạm của người nước ngoài đều được phát hiện, xử lý, thể hiện tính răn đe, nghiêm minh của pháp luật Việt Nam.