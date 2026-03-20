Tây Ninh trục xuất 11 du khách nhập cảnh sai mục đích, lưu trú quá hạn

Ngày 20/3, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này đã phối hợp với lực lượng chức năng tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất xử lý, trục xuất 11 người nước ngoài vi phạm quy định về xuất nhập cảnh và cư trú.

Qua kiểm tra, những người này đều là công dân Bangladesh, nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích du lịch. Sau đó, họ ở lại làm việc và lưu trú quá thời hạn tại một doanh nghiệp trên địa bàn xã Thạnh Đức, tỉnh Tây Ninh.

11 công dân Bangladesh bị trục xuất về nước tại sân bay Tân Sơn Nhất (Ảnh: M.H.).

Cơ quan chức năng xác định các trường hợp trên vi phạm quy định về nhập cảnh không đúng mục đích và lưu trú quá hạn. Công an tỉnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời áp dụng biện pháp trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, các hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh, trật tự, trong đó có quy định về cư trú và xuất nhập cảnh, bị xử lý nghiêm. Ngoài phạt tiền, người vi phạm có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như tước giấy phép, đình chỉ hoạt động hoặc trục xuất.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam cần tuân thủ đúng mục đích thị thực, không làm việc khi chưa được cấp phép, chấp hành quy định về cư trú.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động nước ngoài thực hiện đúng quy định pháp luật, tránh phát sinh vi phạm. Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.