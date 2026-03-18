Những người giữ “cửa ngõ” nơi biên giới Móng Cái

Giữ vững địa bàn trong điều kiện nhiều thách thức

Một ngày làm việc của cán bộ, chiến sĩ Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái (Quảng Ninh) bắt đầu từ cuộc giao ban ngắn gọn. Ngay sau khi phân công nhiệm vụ, các tổ công tác nhanh chóng triển khai phần việc, không để gián đoạn tiến độ.

Trong đó, tổ quản lý người nước ngoài và đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép khẩn trương hoàn thiện hồ sơ vụ án vừa bắt giữ trong đêm.

Điển hình như vụ vào ngày 27/1, qua công tác quản lý địa bàn, Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái phối hợp với Phòng CSGT và Công an phường Móng Cái phát hiện một phương tiện có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 7 người nước ngoài và một người Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, cả 8 người đều không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Qua đấu tranh ban đầu, nhóm này khai nhận trong năm 2025 đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sau đó tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia để tìm việc làm theo lời mời “việc nhẹ, lương cao”.

Đến tháng 12/2025, sau khi về Trung Quốc ăn Tết, các đối tượng quay lại Campuchia và tiếp tục nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua khu vực biên giới Mộc Bài (Tây Ninh).

Khi đang di chuyển từ Hà Nội về Quảng Ninh với mục đích xuất cảnh sang Trung Quốc, nhóm người này đã bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ trong vụ việc ngày 27/1 (Ảnh: Công an cung cấp).

Trải qua một đêm gần như không nghỉ, các cán bộ vẫn tập trung xử lý tài liệu, củng cố chứng cứ. Không khí làm việc khẩn trương nhưng trật tự, mỗi người đảm nhận một phần việc rõ ràng.

Thiếu tá Trịnh Thanh Tùng, Trưởng trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái cho biết, các đường dây tổ chức xuất nhập cảnh trái phép thường có sự liên kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể. Điều này khiến công tác đấu tranh gặp nhiều khó khăn.

“Các đối tượng thường có quan hệ lợi ích, hoạt động khép kín, phân chia từng khâu như cảnh giới, đưa dẫn, vận chuyển, giao nhận. Có trường hợp tham gia cùng đường dây nhưng không biết nhau, đối tượng cầm đầu không trực tiếp xuất hiện”, Thiếu tá Trịnh Thanh Tùng chia sẻ.

Theo ông, địa bàn Móng Cái có cả biên giới đất liền và biên giới biển, nhiều đường mòn, lối mở, sông suối, dân cư sinh sống gần khu vực biên giới. Đây là điều kiện để các đối tượng lợi dụng hoạt động trái phép.

“Đường biển dài, khó kiểm soát, các đối tượng có thể trà trộn làm ngư dân hoặc thuyền viên. Phương thức, thủ đoạn của tội phạm thay đổi liên tục, gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý”, ông Tùng nói.

Trước tình hình đó, đơn vị duy trì chế độ trực 24/24, sẵn sàng có mặt ngay khi nhận thông tin. Cán bộ trạm phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở để xử lý các vụ việc phát sinh.

“Chúng tôi xác định phải bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, phối hợp đồng bộ với các lực lượng. Khi có thông tin, cán bộ phải có mặt kịp thời, xử lý nhanh, đúng quy định”, Thiếu tá Trịnh Thanh Tùng cho biết.

Để triệt phá một đường dây, lực lượng trinh sát phải theo dõi trong thời gian dài, dựng lại toàn bộ nhân thân, mối quan hệ và quy luật hoạt động của đối tượng.

“Quá trình điều tra đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ. Từ việc xác định lộ trình di chuyển, địa điểm tập kết đến phương tiện sử dụng, tất cả đều phải được làm rõ để có căn cứ xử lý”, ông Tùng chia sẻ.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (Ảnh: Nguyễn Dương).

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm thông suốt thủ tục

Song song với công tác đấu tranh, tại trụ sở, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính vẫn được duy trì liên tục. Cán bộ đơn vị xử lý hồ sơ cấp giấy thông hành, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, thăm thân.

Thiếu tá Trịnh Thanh Tùng cho biết, đơn vị luôn xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ quan trọng, góp phần phục vụ người dân tốt hơn.

“Chúng tôi vừa phải đấu tranh phòng, chống tội phạm, vừa bảo đảm giải quyết thủ tục nhanh chóng, đúng quy định, không để ảnh hưởng đến nhu cầu chính đáng của người dân”, ông nói.

Trong năm 2025, Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đơn vị phối hợp với các lực lượng trao trả, trục xuất 124 người nhập cảnh trái phép, trong đó có 7 đối tượng truy nã.

Cùng với đó, gần 122.000 giấy thông hành đã được cấp cho công dân theo quy định. Công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ, đúng pháp luật.

“Những kết quả này là sự nỗ lực của toàn đơn vị trong điều kiện công việc lớn, áp lực cao. Mỗi cán bộ đều phải chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ”, Thiếu tá Trịnh Thanh Tùng chia sẻ.

Đơn vị cũng tham mưu khởi tố 4 vụ án hình sự với 10 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Các vụ việc đều được xử lý đúng quy trình, bảo đảm tính răn đe.

Gần đây, qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một phương tiện nghi vấn. Kiểm tra cho thấy trên xe có 8 người không xuất trình được giấy tờ hợp lệ.

Qua đấu tranh, nhóm này khai nhận đã nhiều lần nhập cảnh trái phép, di chuyển qua nhiều địa bàn trước khi bị phát hiện. Vụ việc tiếp tục được củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Trước đó, lực lượng chức năng cũng phát hiện 13 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua đường biển, đồng thời làm rõ đối tượng tổ chức đưa người vào Việt Nam trái phép.

Theo Thiếu tá Trịnh Thanh Tùng, việc thu thập chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội trong các vụ án này gặp nhiều khó khăn do các đối tượng liên lạc qua mạng xã hội, hoạt động bí mật.

Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái phối hợp với Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh lấy lời khai một đối tượng trong vụ việc ngày 27/1 (Ảnh: Công an cung cấp).

“Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng và tinh thần trách nhiệm cao, chúng tôi đã từng bước làm rõ các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định”, ông nói.

Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đơn vị còn chú trọng hỗ trợ người dân trong những tình huống đặc biệt. Đầu năm 2026, trạm đã hỗ trợ một trường hợp gia hạn tạm trú cho con của công dân Việt Nam đang gặp khó khăn.

“Chúng tôi luôn cố gắng giải quyết trên tinh thần tạo điều kiện tối đa trong khuôn khổ pháp luật, nhất là với những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt”, Thiếu tá Trịnh Thanh Tùng chia sẻ.

Những lá thư cảm ơn của người dân gửi về đơn vị là nguồn động viên lớn đối với cán bộ, chiến sĩ Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Móng Cái. Đó cũng là động lực để mỗi người tiếp tục nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.