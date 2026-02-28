Trục xuất hai người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ngày 28/2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất hoàn tất thủ tục trục xuất 2 công dân Trung Quốc T.B.W. (25 tuổi) và C.Y.M. (17 tuổi) nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Trước đó, ngày 28/1, Công an tỉnh An Giang phát hiện 2 người nước ngoài nghi nhập cảnh trái phép trên địa bàn phường Châu Đốc, tỉnh An Giang nên mời về trụ sở làm việc.

Hai người Trung Quốc (ở giữa) nhập cảnh trái phép, bị trục xuất về nước (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình làm việc, Công an phường Châu Đốc ghi nhận 2 trường hợp trên mang quốc tịch Trung Quốc, không có hộ chiếu và giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, không có thông tin nhập cảnh vào Việt Nam.

Cả 2 vị khách thừa nhận qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 công dân Trung Quốc nói trên và tiến hành các thủ tục trục xuất theo quy định.