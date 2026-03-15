Công an TPHCM khuyến cáo người dân không đăng thẻ cử tri lên mạng

Ngày 15/3, hàng triệu cử tri TPHCM đến các khu vực bỏ phiếu tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, khi tham gia bầu cử, nhiều người chụp hình thẻ cử tri và đăng lên các mạng xã hội như Facebook, Zalo. Tuy nhiên, cảnh sát cho rằng hành động này có thể dẫn đến lộ lọt thông tin cá nhân và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Người dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp (Ảnh: Nam Anh).

Cụ thể, các đối tượng xấu lợi dụng thông tin của cử tri để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hoặc cử tri có thể bị các đối tượng giả mạo danh tính, sử dụng vào các mục đích xấu.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân chủ động bảo vệ thông tin cá nhân của bản thân và gia đình; không đăng tải hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội.

Cảnh sát cho rằng việc cử tri nâng cao cảnh giác sẽ góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử.