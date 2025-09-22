Công an TPHCM mời làm việc với nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng

Ngày 22/9, Công an TPHCM mời làm việc đối với nhóm sản xuất, diễn viên tham gia MV “Anh em trước sau như một” của Ngũ Hổ Tướng.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng. Cả 5 người cùng góp mặt trong MV “Anh em trước sau như một” là bài hát chủ đề của bộ phim ngắn cùng tên ra mắt vào tối 21/9.

Sản phẩm này sau khi ra mắt được các thành viên trong nhóm cùng đăng tải trên kênh YouTube cá nhân.

Tuy nhiên, MV vấp phải làn sóng phản ứng dữ dội khi bị khán giả phát hiện có chi tiết gắn logo liên quan đến website cá độ. Ít giờ sau, bản MV này không còn dấu vết logo trên, dấy lên nghi vấn sản phẩm đã bị xóa rồi đăng tải lại phiên bản mới.

Nhóm Ngũ Hổ Tướng gồm 5 ca sĩ: Ưng Hoàng Phúc, Khánh Phương, Lâm Chấn Huy, Dương Ngọc Thái và Lưu Hưng (Ảnh: Nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí trưa 22/9, đại diện truyền thông của Ưng Hoàng Phúc khẳng định rằng, phiên bản phát hành trên kênh của nam ca sĩ từ đầu (tức từ ngày 18/9) không hề có hình ảnh website cá độ và phía Ưng Hoàng Phúc cũng không thực hiện xóa hay chỉnh sửa MV. Người đại diện nhấn mạnh rằng, những gì liên quan đến bản MV trên kênh nghệ sĩ khác không thuộc phạm vi quản lý của Ưng Hoàng Phúc.

Trên trang cá nhân, Ưng Hoàng Phúc cũng lên tiếng: "Về câu chuyện ồn ào từ hôm qua đến hôm nay, tôi xin chia sẻ là tôi không quảng cáo cho thương hiệu này. MV ra mắt lúc 19h ngày 18/9 trên các nền tảng của tôi cũng không có hình ảnh liên quan đến thương hiệu đó".