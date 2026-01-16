Công an tiếp nhận vụ lực lượng cưỡng chế bị tố bán tài sản của người dân

Ngày 16/1, Công an tỉnh Khánh Hòa thông tin về vụ việc người dân tại Nha Trang tố cáo lực lượng chức năng tự ý bán sắt, thép phế liệu trong quá trình thực hiện cưỡng chế.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, ngày 21/10/2024, đơn vị đã nhận được đơn của chủ sở hữu công trình bị cưỡng chế, tố cáo đơn vị thực hiện phương án cưỡng chế của UBND phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang (cũ) đối với công trình khách sạn sai phạm tại địa chỉ 9/2D Nguyễn Thiện Thuật, có hành vi chiếm đoạt sắt, thép, phế liệu sau khi tháo dỡ công trình để bán thu lợi.

Hình ảnh ông Huỳnh cho rằng sắt thép phế liệu từ khách sạn của ông được chất lên xe đem đi bán (Ảnh: Văn Huỳnh).

Căn cứ nội dung đơn, tài liệu liên quan và các quy định pháp luật về tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn, cơ quan chức năng xác định nội dung tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cảnh sát điều tra.

Do vụ việc theo đơn trình bày đang được UBND phường Lộc Thọ (cũ) giải quyết, ngày 23/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã chuyển đơn cùng tài liệu liên quan đến UBND thành phố Nha Trang để xem xét, xử lý theo quy định.

Sau khi tiếp nhận, UBND thành phố Nha Trang cũ đã xác minh, giải quyết theo thẩm quyền và ban hành kết luận kiểm tra. Qua đó, UBND phường Lộc Thọ được đề nghị làm việc với đơn vị thi công, yêu cầu đơn vị này có trách nhiệm tập kết, bàn giao tài sản, vật dụng (nếu có) sau khi tháo dỡ theo đúng phương án cưỡng chế được UBND phường phê duyệt.

Đến ngày 8/1, chủ sở hữu công trình bị cưỡng chế tiếp tục gửi đơn tố giác tội phạm đến cơ quan cảnh sát điều tra, tố cáo hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng của các cá nhân liên quan. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã tiếp nhận đơn và đang xác minh, giải quyết theo quy định pháp luật.

Còn theo đơn phản ánh của ông Tô Văn Huỳnh, chủ khách sạn xây vượt tầng tại số 9/2D Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ (cũ), nay thuộc phường Nha Trang, ngày 3/7/2024, UBND phường Lộc Thọ tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quyết định đã ban hành.

Tuy nhiên, trong quá trình cưỡng chế, việc thực hiện đã gây ảnh hưởng, thiệt hại đối với các tài sản không thuộc diện cưỡng chế của gia đình ông Huỳnh.

Ngoài ra, ông Huỳnh còn tố cáo đơn vị thực hiện cưỡng chế đã bán phế liệu gồm toàn bộ sắt, thép, hệ thống phòng cháy chữa cháy, ống đồng điều hòa… với tổng khối lượng khoảng 70 tấn, giá trị ước tính gần 700 triệu đồng. Kèm theo đơn tố cáo là nhiều hình ảnh, video do ông Huỳnh trực tiếp thu thập.

Từ đó, ông Huỳnh đề nghị cơ quan công an xem xét, xử lý hành vi của các cá nhân có chức vụ, quyền hạn đã tham gia phá dỡ công trình xây dựng tại khách sạn của ông.