Công an thông tin về hành vi vi phạm của Hồ Thị Hải

Ngày 16/1, Công an tỉnh Nghệ An thông tin cụ thể về hành vi vi phạm của Hồ Thị Hải (SN 1981, trú tại phường Quỳnh Mai, Nghệ An).

Bà Hồ Thị Hải bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân vào ngày 11/1.

Cơ quan an ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam bị can Hồ Thị Hải (Ảnh: Công an Nghệ An).

Theo công an, thời gian qua, lợi dụng vấn đề bồi thường giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A, Hồ Thị Hải đã sử dụng mạng xã hội để xuyên tạc về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Thông qua tài khoản Facebook cá nhân, Hồ Thị Hải thường xuyên soạn thảo, đăng tải và livestream (phát trực tiếp) nhiều bài viết, hình ảnh, video với nội dung thiếu kiểm chứng, mang tính suy diễn, quy chụp, xuyên tạc bản chất vụ việc; có lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ một số cán bộ, chính quyền các cấp và lực lượng công an.

Các bài viết, video được đăng tải với tần suất thường xuyên nhằm thu hút sự chú ý, tạo tâm lý hoài nghi, bức xúc trong một bộ phận người dân.

Các nội dung sai sự thật nêu trên đã thu hút nhiều lượt xem, chia sẻ, bình luận với tính chất tiêu cực, trong đó có một số ý kiến mang tính công kích, gây nhiễu loạn thông tin, làm phức tạp thêm tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Những nội dung Hồ Thị Hải chia sẻ trên trang Facebook cá nhân không chỉ khiến dư luận hiểu nhầm về vụ việc, có cái nhìn thiếu đầy đủ về chính quyền các cấp và lực lượng chức năng mà còn gây cản trở nhiều lần hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức.

Công an tỉnh Nghệ An khẳng định việc bắt tạm giam Hồ Thị Hải là cần thiết, thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.