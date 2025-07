Công an rởm yêu cầu cập nhật VNeID, người phụ nữ mất gần 130 triệu đồng

Khoảng 9h17 ngày 13/7, chị H.N.T. (SN 1994, trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) nhận cuộc gọi từ một người lạ tự xưng là cán bộ công an, thông báo chị cần cập nhật thông tin thường trú trên ứng dụng VNeID theo quy định mới.

Do thiếu kiểm chứng, chị T. làm theo hướng dẫn, thực hiện thao tác đăng nhập ứng dụng và thanh toán phí giao dịch 22.000 đồng qua tài khoản ngân hàng. Đến 9h30 hôm sau, kiểm tra tài khoản, chị T. bàng hoàng phát hiện bị mất 129 triệu đồng mà không rõ lý do.

Cảnh báo lừa đảo của Công an thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Theo cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Đà Nẵng, thông tin địa giới hành chính mới, nơi đăng ký thường trú, quê quán... sẽ được tự động cập nhật trên ứng dụng VNeID. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân hay truy cập các đường link lạ từ những cuộc gọi tự xưng là công an để tránh bị lừa đảo, mất tiền.

Dù cơ quan công an đã cảnh báo, tuyên truyền về thủ đoạn trên ngay vào thời điểm sáp nhập, thay đổi địa giới hành chính nhưng một số người dân vẫn bị lừa đảo.

Các đối tượng giả danh cán bộ xã, phường hoặc công an gọi điện cho người dân với lý do “hướng dẫn cập nhật thông tin” hoặc “đồng bộ dữ liệu trên ứng dụng VNeID” do thay đổi địa giới hành chính.

Sau khi lấy được lòng tin, các đối tượng sẽ gửi mã OTP hoặc đường link giả mạo chứa mã độc, yêu cầu đăng nhập hoặc cài đặt ứng dụng, rồi thực hiện lệnh chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, các đối tượng đã lợi dụng tâm lý thiếu hiểu biết và tính hiếu kỳ của người dân trước các thay đổi trong quản lý hành chính để thực hiện hành vi phạm tội.

Đặc biệt, việc người dân dễ dàng chia sẻ hình ảnh Căn cước công dân, số điện thoại, tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội cũng tạo điều kiện cho đối tượng thu thập dữ liệu, đánh cắp danh tính.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân (như số Căn cước công dân, mã OTP, tài khoản ngân hàng...) qua điện thoại cho bất kỳ ai tự xưng là cán bộ, công an.

Tuyệt đối không truy cập vào các đường link, trang web do người lạ gửi với lý do cập nhật VNeID hoặc xác minh thông tin. Đây là các đường dẫn có thể chứa mã độc, cho phép đối tượng điều khiển điện thoại hoặc truy cập tài khoản ngân hàng.

Chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ các kho ứng dụng chính thức, như: App Store (với iOS) và CH Play (với Android). Không cài từ các nguồn ngoài, các đường link không rõ nguồn gốc. Không đăng tải công khai hình ảnh Căn cước công dân, mã định danh, số điện thoại cá nhân lên mạng xã hội, tránh bị lợi dụng làm công cụ thực hiện hành vi lừa đảo.

Khi nhận cuộc gọi nghi vấn, người dân cần chủ động xác minh thông tin bằng cách liên hệ trực tiếp công an phường, xã hoặc cảnh sát khu vực. Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại nếu chưa xác thực được danh tính người gọi.

Công an thành phố Đà Nẵng khuyến nghị người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không để bị lừa chỉ vì một cuộc gọi bất ngờ với danh nghĩa “cập nhật thông tin hành chính”.

Trong trường hợp nghi bị lừa đảo, cần báo ngay cho công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời. Việc chủ động, tỉnh táo là “lá chắn” tốt nhất để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trong thời đại số hiện nay.