Công an Gia Lai ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên địa bàn

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn lực lượng phát huy tối đa sức mạnh, quyết tâm đấu tranh, trấn áp mạnh, trừng trị các loại tội phạm, nhất là tội phạm băng nhóm, có tổ chức.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân chỉ đạo lực lượng công an toàn tỉnh đồng loạt ra quân với tinh thần tấn công quyết liệt, hiệu quả hơn. Trọng tâm là xử lý các băng nhóm tín dụng đen, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản, tội phạm công nghệ cao, môi trường, khoáng sản; tội phạm có yếu tố nước ngoài; không để hình thành các tụ điểm phức tạp mới.

Đợt cao điểm này cũng ghi dấu việc ra mắt lực lượng tuần tra 151, gồm 2 tổ cấp tỉnh và 135 tổ cấp xã làm nhiệm vụ tuần tra khép kín địa bàn, trấn áp tội phạm đường phố, xử lý nghiêm hành vi cướp giật, đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

Bên cạnh đó, tăng cường quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, xử lý các cơ sở biến tướng dễ phát sinh tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội; đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân nhấn mạnh, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh kiên quyết xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là các hành vi bao che, làm ngơ cho tội phạm, với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, xử một người để cảnh tỉnh nhiều người”.

Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai yêu cầu toàn lực lượng nêu cao tinh thần cách mạng tiến công, giữ vững kỷ cương, vì dân phục vụ, luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí chân lý “danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

“Đợt cao điểm có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, là thước đo hiệu quả bảo đảm an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân”, Thiếu tướng Lê Quang Nhân nói.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết sau khi sáp nhập tỉnh Gia Lai và Bình Định, với địa bàn rộng lớn, tiếp giáp biên giới Campuchia, tỉnh Gia Lai mới có đặc thù về địa hình, đa sắc tộc, đa văn hóa,... Do đó, yêu cầu về bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được đặt lên hàng đầu.

Ông Phạm Anh Tuấn khẳng định, lễ ra quân hôm nay là biểu tượng cho khí thế mới và là cam kết mạnh mẽ của hệ thống chính trị toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu lực lượng công an nắm chắc tình hình cơ sở, chủ động phát hiện, xử lý sớm các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, tăng cường tuần tra kiểm soát giao thông, an toàn thực phẩm và nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ trong nhân dân.