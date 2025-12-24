Công an phường xử lý 24 vụ vi phạm, bắt 11 đối tượng ma túy

Ngày 24/12, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho hay, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, Công an phường Đồng Văn đã triển khai phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Các loại tội phạm cụ thể như: Cướp, Cướp giật; Trộm cắp tài sản; Cố ý gây thương tích, hay tội phạm ma túy, tín dụng đen và các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Công an phường Đồng Văn điều tra, xử lý 1 số vụ vi phạm và phạm tội trong những ngày đầu thực hiện đợt cao điểm (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Kết quả, trong những ngày đầu ra quân, lực lượng Công an phường Đồng Văn đã điều tra, làm rõ 2 vụ án hình sự; phát hiện, bắt giữ 4 vụ với 11 đối tượng phạm tội về ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 24 trường hợp trên các lĩnh vực kinh tế, môi trường, cư trú; lập hồ sơ đưa 4 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc.

Cùng với đấu tranh trấn áp tội phạm, Công an phường Đồng Văn tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, phát huy vai trò phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phục vụ nhân dân đón Tết an toàn.