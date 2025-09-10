Thủ tướng khen chiến công phá các chuyên án lớn, thu giữ hơn 530kg ma túy

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa gửi thư khen các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với khối lượng lớn.

Thư khen của người đứng đầu Chính phủ được gửi tới Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh: Quảng Trị, Hà Tĩnh và thành phố Đà Nẵng; Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật thu giữ được trong Chuyên án HT 825 (Ảnh: Báo Biên phòng).

Thủ tướng chia sẻ vui mừng khi trong tháng 8 vừa qua, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã chỉ đạo các đơn vị đấu tranh thắng lợi Chuyên án QB525 và HT825, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam với khối lượng lớn, bắt 3 đối tượng, thu giữ 535,5kg ma túy các loại và nhiều tang vật, tài liệu liên quan, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích đặc biệt xuất sắc của các lực lượng.

Chiến công này, theo lãnh đạo Chính phủ, đã thể hiện tinh thần dũng cảm, quyết tâm cao, mưu trí, khôn khéo trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.

Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng kịp thời có hình thức khen thưởng và đề xuất khen thưởng xứng đáng cho các tập thể, cá nhân trực tiếp tham gia phá án.

Mặt khác, theo người đứng đầu Chính phủ, cần tổ chức tuyên truyền sâu rộng, học tập, noi gương tinh thần đấu tranh phòng, chống tội phạm của các đơn vị Bộ đội Biên phòng vừa qua.

Thủ tướng cũng quán triệt cần tiếp tục chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đẩy mạnh đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy xuyên quốc gia, không để ma túy xâm nhập vào Việt Nam.