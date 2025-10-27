Công an Ninh Bình cấp 40.000 Phiếu lý lịch tư pháp sau sáp nhập

Ngày 27/10, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, sau khi triển khai sắp xếp, sáp nhập Phòng Hồ sơ nghiệp vụ của công an 3 tỉnh (Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam cũ) thành Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình mới, công tác cấp phiếu lý lịch tư pháp bảo đảm thông suốt, không bị gián đoạn, phục vụ kịp thời yêu cầu của cơ quan, tổ chức, công dân.

Cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, từ 1/7 đến nay, đơn vị đã tiếp nhận, giải quyết trên 40.000 hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp (trung bình mỗi ngày tiếp nhận, xử lý trên 500 hồ sơ). Trong đó, tiếp nhận trực tuyến qua cổng dịch vụ công và qua ứng dụng VNeID chiếm trên 95%.

Qua lấy ý kiến đánh giá, đo lường sự hài lòng của công dân, 100% công dân được lấy ý kiến đều hài lòng đối với tinh thần, chất lượng phục vụ của phòng trong việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Đại diện Phòng Hồ sơ nghiệp vụ, Công an tỉnh Ninh Bình chia sẻ, quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp Phiếu lý lịch tư pháp, lãnh đạo phòng quán triệt cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; ban hành quy trình thực hiện trong nội bộ đơn vị nhằm tối ưu hóa việc xử lý hồ sơ cho phù hợp với tình hình công tác.

Đơn vị thực hiện phối hợp tổ chức niêm yết công khai quy trình, thủ tục giải quyết dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Bên cạnh đó, còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID.

Các cán bộ, chiến sĩ được phân công thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân nghiêm túc các quy định của Điều lệnh Công an nhân dân, giữ gìn tư thế, lễ tiết, tác phong; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn công dân thực hiện thủ tục nộp hồ sơ đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Ngoài ra, đơn vị cũng sắp xếp, bố trí công việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, từng đội nghiệp vụ một cách khoa học trong tra cứu, xác minh, xử lý thông tin lý lịch tư pháp; cập nhật, bổ sung thông tin vào cơ sở dữ liệu hồ sơ nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

Bên cạnh đó, lãnh đạo phòng luôn động viên, phát động cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, bố trí thời gian làm thêm ngoài giờ vào các buổi tối, ngày nghỉ để xử lý hồ sơ bảo đảm chính xác, nhanh chóng, đúng thời gian quy định.

Thời gian tới, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân trên địa bàn tỉnh thực hiện dịch vụ công cấp Phiếu lý lịch tư pháp bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện; chú trọng tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, cải tiến quy trình công tác nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.