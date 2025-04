Công an mời người chồng trong clip đánh vợ ở Long An lên làm việc

Ngày 24/4, Công an phường 4, TP Tân An (Long An) đã mời hai người trong clip chồng đánh vợ đang bồng con lên làm việc. Qua xác minh, công an xác định clip trên được người vợ đăng tải lên mạng xã hội vào ngày 22/4.

Người chồng trong vụ việc là anh N.P.L. (35 tuổi), còn vợ là chị T. (30 tuổi), làm nghề nail và bán mỹ phẩm. Cả hai cùng tạm trú tại phường 4, TP Tân An.

Khoảnh khắc người chồng đánh vợ (Ảnh: A.H.).

Theo chị T., đoạn clip ghi lại cảnh bạo hành xảy ra từ tháng 7/2024, lúc đó chị bị chồng đánh mà không rõ lý do. Sau vụ việc, hai người quyết định không sống chung một thời gian. Tuy nhiên, vài tháng sau, cả hai tái hợp. Đến tháng 3 năm nay, hai người chính thức chia tay lần nữa và không còn sống chung.

Lý giải việc đăng tải lại clip cũ, chị T. cho biết ngày 22/4 vừa qua, trong lúc nói chuyện, hai người tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Lo sợ chồng sẽ tiếp tục hành hung, chị quyết định đăng clip cũ lên mạng xã hội như một cách để cầu cứu và tố cáo hành vi bạo lực gia đình.

Dù chưa tổ chức đám cưới, hai người đã làm lễ đính hôn và có chung một con gái. Việc bị chồng nhiều lần vũ phu khiến chị luôn sống trong bất an, từ đó quyết định chấm dứt mối quan hệ.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục tát vào mặt, đầu vợ trong lúc chị đang bế con nhỏ. Dù nạn nhân khóc lóc van xin, người chồng vẫn không dừng lại. Công an phường 4 đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.