Cầm dao chém bạn nhậu, người đàn ông ở Long An lĩnh 10 năm tù

Ngày 15/4, TAND tỉnh Long An mở phiên sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Cường (SN 1980, quê Đồng Tháp) 10 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 17h ngày 21/9/2023, ông Cường uống rượu với Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Văn Tám, Nguyễn Minh Tuấn tại trại nuôi ếch ở xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Lúc này, bị cáo xảy ra mâu thuẫn với Tuấn.

Ông Cường cầm dao đi ra chỗ cả nhóm đang ngồi nhậu. Thấy vậy, Tuấn nhiều lần thách thức Cường chém anh ta.

Cường tại TAND tỉnh Long An (Ảnh: H.M.).

Bị cáo cầm dao chém nhiều nhát vào lưng và đầu Tuấn. Lúc này, Trường nhảy vào can ngăn rồi đưa Tuấn đi bệnh viện cấp cứu.

Người dân địa phương đã trình báo vụ việc đến Công an xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Sau đó, Cường đến sống tại tổ 2, ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Đến ngày 31/12/2024, Cường bị công an bắt tạm giam để điều tra vụ việc.

Tại phiên tòa, HĐXX xác định tỷ lệ thương tật của Tuấn tại thời điểm giám định là 63%. Nếu Tuấn không được đưa đi cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Trong quá trình điều tra, bị cáo Cường thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện khắc phục hậu quả.

TAND tỉnh Long An đã tuyên án Cường 10 năm tù giam về tội Giết người. Bên cạnh đó, bị cáo có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho nạn nhân 100 triệu đồng.