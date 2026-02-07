Khởi tố người đàn ông cầm hung khí gây náo loạn khu phố

Ngày 7/2, Công an phường An Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối tượng Nguyễn Lê Công Hoàng (SN 1983, trú tại phường An Khê) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Cuối năm 2025, tại khu vực hẻm 482 đường Nguyễn Phước Nguyên (phường An Khê), Hoàng cầm một thanh sắt dài khoảng 78cm, đầu thanh sắt hàn một lưỡi dao nhọn dài 26cm, liên tục chửi bới, la hét, đồng thời dùng hung khí đập phá cửa và hàng rào nhà các hộ dân xung quanh, gây mất an ninh trật tự, náo loạn khu dân cư.

Đối tượng Nguyễn Lê Công Hoàng bị bắt tạm giam (Ảnh: Công an phường An Khê).

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường An Khê có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Lúc này Hoàng chạy vào nhà cố thủ và tiếp tục có lời lẽ kích động.

Với tinh thần kiên quyết, khéo léo, Công an phường An Khê đã tiếp cận khống chế đối tượng, thu giữ hung khí, bảo vệ an toàn cho người dân, lực lượng làm nhiệm vụ và chính bản thân đối tượng.