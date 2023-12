Hơn 19h ngày 29/12, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa bắt đầu tiến hành khám xét nhà cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến tại số 12, đường Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

Theo ghi nhận, phía bên ngoài căn nhà, lực lượng công an đứng bảo vệ, đảm bảo an ninh trật tự. Bên trong ngôi nhà, một số cán bộ công an tiến hành khám xét nhà ông Trịnh Văn Chiến.

Lực lượng công an đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình khám nhà ông Trịnh Văn Chiến (Ảnh: Hoàng Trung).

Đến khoảng 20h cùng ngày, lực lượng công an đã tiến hành xong quá trình khám xét nhà riêng của ông Trịnh Văn Chiến.

Công an khám nhà cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến (Video: Thanh Tùng).

Tối 29/12, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có thông tin chính thức liên quan đến việc khởi tố bị can, khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến.

Liên quan đến vụ án xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower, địa chỉ số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, ngày 29/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can, khám xét nơi ở và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Trịnh Văn Chiến (SN 1960, nơi ở hiện tại 12 Nguyễn Duy Hiệu, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa).

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Phía bên trong căn nhà, lực lượng chức năng tiến hành khám xét (Ảnh: Hoàng Trung).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định: Thời điểm năm 2013, lúc đó ông Trịnh Văn Chiến, với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo việc tính tiền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Sông Mã tại dự án Hạc Thành Tower theo đơn giá xác định trước đó 4 năm, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền gần 56 tỷ đồng.

Ngày 28/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến.

Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trịnh Văn Chiến đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến (Ảnh: Minh Thọ).

Ông Trịnh Văn Chiến cũng vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Do vậy, Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến.

Ngày 2/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng, theo thông cáo ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Trung ương 8.