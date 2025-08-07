Công an Hưng Yên cảnh báo nguy cơ lộ thông tin từ hóa đơn tiền điện

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở Hưng Yên đăng tải hình ảnh hóa đơn, thông báo tiền điện hàng tháng lên mạng xã hội để chia sẻ với bạn bè, người thân.

Hành động này tiềm ẩn nguy cơ bị lộ lọt thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ nhà, mã khách hàng, số hợp đồng và số điện thoại liên lạc.

Ảnh bài viết đăng tải hình ảnh thông báo tiền điện trên facebook (Ảnh: Công an cung cấp).

Lợi dụng các thông tin này, các đối tượng xấu có thể mạo danh nhân viên công ty điện lực để gọi điện, nhắn tin thông báo sự cố điện, yêu cầu cung cấp thêm dữ liệu cá nhân.

Một số trường hợp còn bị dụ dỗ chuyển tiền để "xử lý sự cố", dẫn đến mất tiền và bị chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng thường đưa ra thông tin chính xác để tạo lòng tin.

Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân không đăng tải hóa đơn tiền điện lên mạng xã hội, hoặc phải che mờ toàn bộ phần thể hiện thông tin cá nhân.

Khi nhận được tin nhắn, cuộc gọi nghi ngờ liên quan đến điện lực, người dân cần liên hệ trực tiếp với chi nhánh công ty điện lực để kiểm tra, xác minh.

Người dân cũng được đề nghị tuyên truyền đến người thân, bạn bè về nguy cơ lộ thông tin từ hóa đơn điện để chủ động phòng ngừa các chiêu trò lừa đảo trên mạng.