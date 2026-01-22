Công an điều tra vụ người phụ nữ tử vong tại tiệm phun xăm

Theo thông tin ban đầu, sáng 22/1, tại số nhà 09, đường Phạm Vấn (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) xảy ra sự việc một người phụ nữ tử vong trong tiệm phun xăm.

Nạn nhân được xác định là chị V. (hơn 30 tuổi, quê ở huyện Như Thanh cũ, tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan công an khám nghiệm tại ngôi nhà xảy ra vụ việc (Ảnh: Hoàng Dương).

Người dân sống cạnh ngôi nhà cho biết, đêm 21/1, họ nghe tại tiệm phun xăm có lời to tiếng. Đến khoảng 4h ngày 22/1, mọi người hay tin người phụ nữ đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an có mặt tại hiện trường để phong tỏa, khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Căn nhà xảy ra việc là của chị V. thuê lại làm tiệm phun xăm.

Hiện nguyên nhân vụ việc chưa được cơ quan công an công bố.