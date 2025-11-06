Hai mẹ con tử vong tại nhà, trên người có nhiều vết chém

Theo thông tin từ UBND xã Thanh Tùng (tỉnh Cà Mau), khoảng 6h40 ngày 6/11, người dân ấp Cái Ngay báo đến cơ quan chức năng địa phương về việc phát hiện bà T. (51 tuổi) và con gái là cháu A. (9 tuổi) chết tại nhà riêng.

Thời điểm phát hiện sự việc, trên người các nạn nhân có nhiều vết chém. Theo thông tin ban đầu, hai mẹ con bà T. được cho là đã tử vong từ tối 5/11.

Vụ việc gây xôn xao địa phương, nhiều người dân tập trung tại khu vực nhà bà T. để theo dõi tình hình.

Sau khi nhận tin báo, công an địa phương đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân.