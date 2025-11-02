Nữ sinh bị bạn đánh "mờ mắt, lãng tai": Chỉ vì được bầu làm tổ trưởng?

Ngày 2/11, UBND xã Vân Khánh cho biết, Công an xã vừa chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vụ việc một nữ sinh của Trường THCS và THPT Vân Khánh bị hành hung đến hoảng loạn tinh thần, nhập viện nhiều ngày.

Đây là động thái mới nhất của địa phương khi gia đình nữ sinh bị hành hung yêu cầu xử lý nghiêm hành vi bạo lực xảy ra với con em mình.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ sinh lớp 8 học Trường THCS và THPT Vân Khánh bị 4 nữ sinh chặn đường tấn công nghiêm trọng.

Bà H., mẹ của em A. cho biết con bà hiện tại mắt mờ, tai khó nghe sau khi bị bạn học đánh (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp).

Theo báo cáo của UBND xã Vân Khánh, nạn nhân là em D.T.A. (học sinh lớp 8/2 Trường THCS và THPT Vân Khánh). Vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn trong lớp, khi em T.A. được bầu làm tổ trưởng.

Tuy nhiên, em T. lớp trưởng lớp 8/2 không đồng ý và cho rằng T.A. không xứng đáng vì còn nói chuyện trong giờ học và không nghiêm túc.

Tổ này sau đó lập nhóm chat trên Zalo và T.A. đã nhắn những lời lẽ thô tục vào nhóm. Một số bạn trong nhóm đã chuyển tiếp tin nhắn này cho các thành viên trong lớp xem, trong đó có em T..

Nhóm của T. gồm T. và 3 học sinh khác yêu cầu T.A. xin lỗi nhưng T.A. không đồng ý.

Chiều 22/9, T. báo vụ việc với thầy chủ nhiệm nhưng với nội dung là T.A. xúc phạm mình. Thầy chủ nhiệm yêu cầu cả 2 viết tường trình. Giữa T.A. và nhóm của T. sau đó xảy ra cự cãi, khiêu khích nhau rồi hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn trước cổng trường.

Nhóm của T. đã kể sự việc này cho một số học sinh đã nghỉ học, bên ngoài trường nhằm để các em này can thiệp.

Sáng 23/9, nhóm của T. gồm 6 người (bao gồm các học sinh đã nghỉ học) hẹn gặp T.A. trước cổng trường. Tại đây, cả nhóm yêu cầu T.A. xin lỗi T. nhưng T.A. không đồng ý. Hai bên sau đó hẹn ra một khu đất trống gần trường.

Tại khu đất này, H.L., một thành viên trong nhóm T. đã lao tới đánh tay đôi với T.A.. Hai em học sinh ngoài trường lúc này cũng cầm nón bảo hiểm xông tới tấn công vào vùng đầu, tay và chân của T.A.. Vụ việc được người lớn can thiệp. Cả hai bên sau đó giải tán ra về.

Tuy nhiên, trên đường về một số thành viên trong nhóm của T. tiếp tục đuổi theo và đánh T.A. Dù T.A. đã ngã xuống, nhưng nhóm này vẫn tiếp tục hành hung.

Hậu quả, T.A. bị thương tích nghiêm trọng, nhập viện trong tình trạng đau đầu, run rẩy, sưng mặt và bầm tím.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, UBND xã Vân Khánh đã vào cuộc, làm việc với nhà trường và mời các bên liên quan giải quyết.

Kết quả làm việc, gia đình em T.A. yêu cầu địa phương xử lý nghiêm hành vi bạo lực của các em học sinh có liên quan.

Liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND xã cũng đã chỉ đạo Công an xã chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với T.A..