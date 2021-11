Công an đánh kẻng loan báo khi phát hiện 2 "cẩu tặc"

Dân trí Khi phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô bắt trộm chó, công an đã đánh kẻng thông báo cho người dân biết có kẻ gian đến địa bàn trộm cắp.

Ngày 22/11, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an xã Ngọc Trạo (huyện Thạch Thành) và xã Hà Tiến (huyện Hà Trung) vừa phối hợp bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp chó, thu giữ toàn bộ tang vật, phương tiện, dụng cụ của nhóm đối tượng này.

2 đối tượng trộm chó bị bắt giữ (Ảnh: CATH).

Theo đó, nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô vừa bắt trộm chó của một gia đình ở thôn Ngọc Trạo, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, lập tức Công an xã Ngọc Trạo đã đánh kẻng thông báo cho người dân biết có kẻ gian đến địa bàn trộm cắp.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và qua hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, Công an xã Ngọc Trạo đã nhanh chóng xác định được 2 đối tượng vừa trộm cắp chó đang bỏ chạy theo hướng từ xã Ngọc Trạo ra Quốc lộ 1A.

Qua hệ thống camera giám sát bảo đảm an ninh, trật tự, công an đã nhanh chóng xác định được hướng bỏ chạy của 2 đối tượng (Ảnh: CATH).

Công an xã Ngọc Trạo đã tổ chức lực lượng truy đuổi, phối hợp với Công an xã Hà Tiến, huyện Hà Trung để chặn bắt đối tượng. Khi truy đuổi đến thôn Đồng Ô, xã Hà Tiến (huyện Hà Trung), được sự trợ giúp, hỗ trợ của quần chúng nhân dân, Công an xã Hà Tiến đã tổ chức đón lõng và phối hợp bắt gọn 2 đối tượng trên, thu giữ toàn bộ tang vật gồm 3 con chó (tổng trọng lượng 46 kg), một bộ dụng cụ súng điện để bắt trộm chó, một xe mô tô.

Tang vật cơ quan công an thu giữ được (Ảnh: CATH).

Qua đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận: Tên là Phạm Tuấn Loan (SN 1979) và Lê Văn Thu sinh (SN 1992), đều ở xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc. Cả 2 đều nghiện ma túy, trong đó Lê Văn Thu đã có tiền án liên quan đến ma túy.

Hiện, Công an xã Ngọc Trạo đã bàn giao vụ việc cho Công an huyện Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trần Lê