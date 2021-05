Bắt được 2 kẻ trộm chó, người dân mời uống nước, hút thuốc như "khách quý"

Dân trí Sau khi bắt được 2 đối tượng có hành vi trộm chó, trong lúc chờ công an đến giải quyết, người dân không đánh đập mà rót nước, châm thuốc mời như tiếp đãi những vị "khách quý".

2 đối tượng bị người dân vây bắt trong đêm khi đang có hành vi ăn trộm chó, mèo.

Ngày 21/4, thông tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ 2 đối tượng trộm chó, mèo được người dân bắt giữ giao nộp cho công an 3 ngày trước.

Liên quan đến vụ việc, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video dài hơn 1 phút ghi lại cách hành xử của người dân xóm 5, xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) với những đối tượng có hành vi bắt trộm chó, mèo.

Những vụ việc tương tự, khi người dân bắt được các đối tượng trộm chó thường sẽ rất bức xúc và đánh đập; thậm chí có nhiều vụ các đối tượng trộm chó bị đánh đến nguy kịch hoặc tử vong.

2 đối tượng ăn trộm chó được người dân mời nước, mời thuốc như những vị khách trong lúc chờ công an đến giải quyết (Ảnh chụp màn hình).

Những người dân xóm 5, xã Hưng Phúc khi bắt được các đối tượng trộm chó không những không "đụng chân, đụng tay", mà trong lúc chờ công an đến giải quyết, bà con còn rót nước, châm thuốc mời 2 đối tượng này. Trong khi trước đó, 2 đối tượng này đã chống trả quyết liệt người dân vây bắt.

Đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng về cách hành xử của người dân nơi đây.

Trước đó, vào rạng sáng 18/4, người dân xóm 5, xã Hưng Phúc (huyện Hưng Nguyên) phát hiện có một nhóm đối tượng đi trên 2 xe máy đang có hành vi câu trộm chó, mèo trên địa bàn.

Ngay sau đó, người dân đã vây bắt được 2 đối tượng bắt trộm chó, mèo. Trong quá trình vây bắt, các đối tượng đã chống trả để tìm đường thoát thân nhưng bất thành.

Danh tính 2 đối tượng được xác định là P.V.H. (SN 1982) và P.T.A. (SN 1991), Cả 2 đối tượng này cùng trú trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Nguyễn Tú