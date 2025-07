Nghi phạm sát hại nữ chủ quán cà phê ở Tây Ninh khai do nợ nần

Ngày 13/7, Công an tỉnh Tây Ninh đã bắt giữ Trần Văn Quý (22 tuổi, quê Cà Mau), nghi phạm giết chủ quán cà phê tại phường Long An, tỉnh Tây Ninh, để điều tra về hành vi cướp tài sản. Công an thu hồi được tang vật gồm một điện thoại di động và 2 đôi bông tai của nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, Quý khai do chơi cờ bạc online dẫn đến nợ nần, không có khả năng chi trả nên nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ.

Người dân theo dõi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường (Ảnh: H.M.).

Sáng 12/7, Quý mua một con dao rồi lái xe máy từ xã Bình Đức (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) đến phường Long An. Khoảng 15h cùng ngày, Quý ghé vào một quán cà phê ven quốc lộ 1 do bà N.T.B. làm chủ để uống nước.

Phát hiện trong quán chỉ có một mình bà B., Quý giả vờ ra phía sau đi vệ sinh, sau đó bất ngờ dùng dao đâm nạn nhân nhiều nhát khiến người này tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Quý lấy đôi bông tai nạn nhân đang đeo, vào quầy tìm tài sản và lấy thêm một điện thoại di động cùng 32.000 đồng rồi bỏ trốn khỏi hiện trường bằng xe máy.

Quý bị công an bắt giữ sau một đêm gây án (Ảnh: H.M.).

Khoảng 17h cùng ngày, ông S. (chồng bà B.) đi làm phụ hồ về thì phát hiện vợ tử vong trong quán, trên người có nhiều thương tích, trong đó có vết thương ở cổ.

Công an tỉnh Tây Ninh đã đến hiện trường, khám nghiệm tử thi và xác định đây là vụ án mạng. Nhiều tổ công tác được huy động để truy xét nghi phạm.

Sau một đêm điều tra, rạng sáng 13/7, lực lượng chức năng bắt giữ Quý khi đang lẩn trốn tại khu vực cách hiện trường khoảng 10km. Vụ việc đang được Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.