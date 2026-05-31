Công an cảnh báo thủ đoạn bán thực phẩm chức năng giả chữa bách bệnh

Công an xã Bình Minh, tỉnh Ninh Bình vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn bán thực phẩm chức năng giả, thổi phồng công dụng để lừa đảo người cao tuổi nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ việc các đối tượng lợi dụng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi để bán thực phẩm chức năng giả, hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng thổi phồng công dụng nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, đánh vào tâm lý lo lắng bệnh tật và mong muốn sống khỏe của người cao tuổi.

Các đối tượng thường gọi điện mời tham gia chương trình tri ân, hội thảo chăm sóc sức khỏe; giả danh bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng; quảng cáo thuốc “gia truyền”, “đặc trị”, “chữa khỏi hoàn toàn” các bệnh mãn tính như tiểu đường, huyết áp, xương khớp, tim mạch… Nhiều sản phẩm thực chất chỉ là thực phẩm chức năng thông thường nhưng bị quảng cáo như thuốc chữa bệnh thần kỳ.

Các đối tượng còn sử dụng mạng xã hội, livestream, video cắt ghép hoặc công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo lòng tin, giả mạo hình ảnh bác sĩ, cơ sở y tế, người nổi tiếng nhằm dụ dỗ người dân mua sản phẩm với giá cao gấp nhiều lần giá trị thực.

Một số thủ đoạn phổ biến hiện nay gồm, tặng quà và đo huyết áp, khám sức khỏe miễn phí rồi bán sản phẩm giá cao, gọi điện thông báo “trúng thưởng”, “được hỗ trợ thuốc miễn phí”, yêu cầu đóng phí nhận hàng, quảng cáo thực phẩm chức năng có thể “chữa khỏi bệnh”, “không cần đi bệnh viện”.

Ngoài ra các đối tượng còn thuê người đóng giả khách hàng đã sử dụng hiệu quả để tạo niềm tin. Đối tượng nhắm đến là người cao tuổi sống một mình để dễ tiếp cận, dụ dỗ mua hàng.

Để phòng tránh bị lừa đảo, Công an xã Bình Minh khuyến cáo người dân: Thực phẩm chức năng không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không tin vào các quảng cáo “thần dược”, “chữa khỏi 100%”, “hiệu quả tức thì”.

Không mua hàng theo lời dụ dỗ qua điện thoại, mạng xã hội hoặc các buổi tư vấn sức khỏe miễn phí không rõ đơn vị tổ chức. Chỉ mua thuốc, thực phẩm chức năng tại cơ sở y tế, quầy thuốc có giấy phép kinh doanh, hóa đơn chứng từ rõ ràng…