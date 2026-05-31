Chủ thầu dùng heroin trả công cho công nhân xây dựng

Trong đợt tổng rà soát cư trú, kiểm tra lưu trú kết hợp test nhanh ma túy đối với công nhân tại các công trường xây dựng, Công an xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) liên tiếp triệt phá 2 vụ án ma túy trên địa bàn khu đô thị trên địa bàn.

Theo công an, khoảng 22h40 ngày 22/5, kiểm tra căn CX3-90, lực lượng chức năng bắt quả tang Hoàng Văn Nguyễn (25 tuổi, quê Lào Cai) tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm nhiều gói chứa chất màu trắng dạng cục và bột, được đối tượng khai nhận là heroin.

Từ lời khai của Nguyễn, công an xác định Trần Văn Dũng (29 tuổi, quê Thanh Hóa), một cai xây dựng tại công trường, đã chỉ đạo mua ma túy rồi chia nhỏ thành nhiều gói để phát cho công nhân sử dụng thay trả tiền công hằng ngày.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng còn bán ma túy cho một số cai xây dựng khác để tiếp tục phân phát cho công nhân tại các công trường trên địa bàn.

Cùng vụ việc, lực lượng chức năng phát hiện Kiều Văn Nam (41 tuổi, quê Ninh Bình) tàng trữ trái phép chất ma túy. Nam khai số ma túy này được đưa cho để sử dụng và sẽ bị trừ vào tiền công lao động.

Quá trình mở rộng xác minh, công an làm rõ nhiều công nhân tại các công trường xây dựng đã được phát ma túy để sử dụng thay cho việc thanh toán tiền công. Kết quả giám định sơ bộ xác định toàn bộ số chất thu giữ là heroin, tổng khối lượng 24,243 gram.

Tiếp tục rà soát, khoảng 0h45 ngày 23/5, tại công trường CT06 thuộc khu đô thị trên địa bàn, Công an xã Nghĩa Trụ bắt quả tang Lò Văn Kiên (37 tuổi, quê Điện Biên) tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng khai mua số ma túy trên để sử dụng cá nhân.

Công an xã Nghĩa Trụ đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.