Cựu giám đốc Viglacera Hạ Long II lĩnh 15 năm tù vì nhận hối lộ

TAND tỉnh Quảng Ninh vừa xét xử sơ thẩm vụ án Đưa hối lộ, Nhận hối lộ và Mua bán trái phép hóa đơn đối với các bị cáo Nguyễn Đan Quế, Nguyễn Tiến Toàn, Nguyễn Thị Ngọc và Đoàn Trung Hiếu.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, Nguyễn Tiến Toàn gặp Nguyễn Đan Quế, khi đó là Giám đốc Công ty CP Viglacera Hạ Long II (ở Quảng Ninh) để đề nghị cung cấp than và các sản phẩm ngoài than cho doanh nghiệp. Hai bên thống nhất Toàn phải chi ngoài hợp đồng 50.000 đồng trên mỗi tấn hàng hóa để được tạo điều kiện bán hàng vào công ty.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Từ tháng 7/2020 đến ngày 30/11/2024, Toàn đã bán cho Công ty CP Viglacera Hạ Long II hơn 58.233 tấn than và sản phẩm ngoài than, với tổng giá trị hơn 33,2 tỷ đồng trước thuế.

Trong thời gian này, Toàn đã 45 lần chuyển khoản cho Quế với tổng số tiền hơn 2,54 tỷ đồng nhằm được ưu tiên trong quá trình giao dịch. Năm 2024, Toàn tiếp tục chuyển thêm 40 triệu đồng để được tạo điều kiện sử dụng bãi tập kết than của doanh nghiệp.

Quá trình điều tra xác định, để hợp thức hóa nguồn hàng đầu vào, Toàn và Hiếu đã mua 79 hóa đơn giá trị gia tăng của Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc Công ty Đông Bắc Hải Dương và Công ty Hòa Phát KM. Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn này hơn 71,7 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ Ngọc còn mua bán trái phép thêm 18 hóa đơn khác, với tổng giá trị hàng hóa và tiền thuế hơn 106,7 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 6,5 tỷ đồng.

Tổng cộng, bị cáo Ngọc đã mua bán trái phép 97 hóa đơn, có tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 168,7 tỷ đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và công tác quản lý kinh tế.

Xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử ghi nhận các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tự nguyện khắc phục hậu quả.

Sau thời gian nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đan Quế 15 năm tù về tội Nhận hối lộ; Nguyễn Tiến Toàn 10 năm tù về tội Đưa hối lộ và 12 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn; Nguyễn Thị Ngọc 15 tháng tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn; Đoàn Trung Hiếu bị phạt 200 triệu đồng về tội Mua bán trái phép hóa đơn.