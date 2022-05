Giả mạo website Bộ Công an để lừa đảo

Bộ Công an cho biết, hiện nay, Bộ Công an chỉ có duy nhất một trang thông tin chính thức là "Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an", sử dụng tên miền là: mps.gov.vn và bocongan.gov.vn.

Mọi tiên miền khác nhân danh Bộ Công an đều là giả mạo. Tên miền các đơn vị thuộc Bộ Công an: tendonvi.bocongan.gov.vn hoặc: tendonvi.mps.gov.vn. Trang Thông tin điện tử của Công an cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tên miền: congan.tentinhthanh.gov.vn.

Các đối tượng làm giả website của Bộ Công an để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Ảnh cơ quan công an cung cấp).

Qua đó, Bộ Công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không truy cập các trang tin, không cài đặt các phần mềm, ứng dụng từ các nguồn không chính thống; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, thư điện tử, mạng xã hội của mình cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội và các kênh trực tuyến khác nếu chưa xác minh chính xác thông tin người nhận, kể cả cá nhân tự nhận là đại diện của cơ quan công an. Trường hợp phát hiện ra dấu hiệu giả mạo tương tự, đề nghị người dân trình báo tại cơ quan công an gần nhất.

Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động giả mạo cơ quan nhà nước, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo, xâm hại quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tích cực tuyên truyền nâng cao cảnh giác và hướng dẫn nhân dân sớm phát hiện, tố giác các hành vi phạm tội này.