Công an cảnh báo nạn pha ma túy vào thực phẩm, dán nhãn “giảm căng thẳng”

Theo Công an tỉnh Ninh Bình, thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, địa bàn, công an các đơn vị, địa phương liên tục phát hiện nhiều thủ đoạn mới của tội phạm ma túy, đặc biệt là hành vi pha trộn, tẩm ướp chất ma túy vào đồ uống, thực phẩm, tinh dầu thuốc lá điện tử, thuốc lá gói Tobaco.

Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định đây là phương thức phạm tội hết sức tinh vi, nhằm che giấu ma túy, đánh lừa người tiêu dùng, nhất là thanh, thiếu niên những người dễ bị lôi kéo vào ma túy.

Các đối tượng pha dung dịch có chứa chất ma túy Adb - Butinaca bơm vào thuốc lá điện tử POD (Ảnh minh họa).

Cụ thể, các đối tượng thường tẩm trộn ketamine, cần sa tổng hợp, Adb - Butinaca, Bromazepam, Nimetazepam vào các loại bánh ngọt, socola, nước giải khát, sữa chua uống, nước ngọt có hương trái cây như nước xoài, nước nho; tẩm dung dịch có chứa chất ma túy Adb - Butinaca vào thảo mộc rồi đóng gói thành loại thuốc lá Tobaco và pha dung dịch có chứa chất ma túy Adb - Butinaca bơm vào thuốc lá điện tử POD.

Đáng chú ý, nhiều sản phẩm được đóng gói bắt mắt, sử dụng ngôn ngữ tiếp thị mang tính “thời thượng” như “giảm căng thẳng”, “giúp thư giãn”, “tạo cảm giác hưng phấn”, dễ khiến người tiêu dùng, nhất là học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên mất cảnh giác và vô tình sử dụng phải ma túy trá hình.

Các chất ma túy khi xâm nhập vào cơ thể qua đường ăn uống hoặc hít qua thuốc lá điện tử đều gây tác động nhanh, mạnh, dẫn đến rối loạn nhịp tim, ảo giác, kích động, mất kiểm soát hành vi, thậm chí gây ngộ độc cấp tính, nguy hiểm đến tính mạng. Đáng lo ngại hơn, người sử dụng có thể phụ thuộc, lệ thuộc chỉ sau vài lần trải nghiệm, làm gia tăng nguy cơ phạm tội và kéo theo nhiều hệ lụy xã hội.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân, học sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên chú ý không sử dụng đồ uống, thực phẩm và thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc; các bậc phụ huynh cần chủ động quản lý, giám sát con em trong việc tiêu thụ, sử dụng các loại thực phẩm, đồ uống không rõ nguồn gốc…