Công an cảnh báo thực phẩm, thuốc lá điện tử trộn ma túy

Ngày 8/5, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) đưa ra cảnh báo về tình trạng thực phẩm, thuốc lá điện tử trộn ma túy xuất hiện trên địa bàn tỉnh và các địa phương trên cả nước. Dạng ma túy mới gây ra tác hại không nhỏ đến sức khỏe như chóng mặt, buồn nôn, ngất xỉu…

Theo công an TP Tân Uyên, ma túy được ngụy trang, "núp bóng" dưới dạng trộn trong bánh, kẹo, thực phẩm chức năng, dược phẩm… được sản xuất, đóng gói có phép của cơ quan chức năng và ma túy được pha trộn, tẩm ướp dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thảo mộc, thuốc lá điện tử…

Người dân nếu vô tình sử dụng các loại thực phẩm bị pha trộn, tẩm ướp này rất dễ bị ngộ độc, gây ra ảo giác, có thể xuất hiện co giật, hôn mê, thậm chí tử vong.

Tội phạm ma túy thường mua bán, trao đổi trên mạng xã hội và rút ngắn thời gian giao dịch. Ngoài ra, nhóm tội phạm này còn lập các nhóm kín trên các nền tảng mạng xã hội của nước ngoài rồi giao dịch, vận chuyển bằng cách sử dụng các đơn vị vận chuyển trung gian.

Ma túy "núp bóng" thường được đựng trong các gói trà giảm cân, đông trùng hạ thảo, gói bột nước trái cây có in các dòng chữ dễ nhầm lẫn được vận chuyển về Việt Nam theo dạng hàng hóa xách tay.

Thuốc lá điện tử có chứa ma túy tại cơ sở ở TP Thuận An bị công an tạm giữ (Ảnh: N.H.).

Chúng được rao bán tại các shop online, các tụ điểm vui chơi giải trí, quán bar, vũ trường. Nhóm người này còn bán tại các cơ sở giáo dục, các trường học, lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên sử dụng.

Trước tình hình phức tạp trên, Công an TP Tân Uyên đề nghị người dân cảnh giác, thường xuyên cập nhật, theo dõi các thông tin tuyên truyền về tác hại của ma túy (đặc biệt là các loại ma túy mới).

Gia đình cần giáo dục, cảnh báo con em không sử dụng thuốc lá điện tử, các dạng thực phẩm chức năng, thuốc kích thích tinh thần không rõ nguồn gốc… Cần quan tâm, phát hiện sớm những biểu hiện bất thường để kịp thời ngăn chặn.

805/1.400 cây thuốc lá điện tử có tẩm ma túy tại cơ sở bán thuốc lá điện tử ở TP Thuận An (Ảnh: N.H.)

Các cơ sở kinh doanh tuyệt đối không mua bán, tàng trữ, vận chuyển các loại thực phẩm, thuốc lá điện tử, thuốc kích thích (có chưa ma túy bên trong) trôi nổi không rõ nguồn gốc… dễ gây nhầm lẫn cho người dân khi mua, sử dụng như các thực phẩm thông thường.

Khi phát hiện các loại thực phẩm, nước giải khát hay các vấn đề nghi vấn có liên quan ma túy cần báo ngay cho công an để kịp thời phối hợp xử lý.

Tạm giữ hơn 800 cây thuốc lá điện tử tẩm ma túy

Ngày 27/4, Công an TP Thuận An (Bình Dương) phát hiện một người đang tạm trú tại khu nhà trọ trên đường NA7, khu dân cư Việt Sing, tổ 2, khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận Giao, TP Thuận An hoạt động kinh doanh thuốc lá điện tử có biểu hiện chất ma túy.

Qua kiểm tra, phát hiện cơ sở này đang bày bán hơn 1.400 cây thuốc lá điện tử gồm 11 loại khác nhau. Trong đó, qua test nhanh phát hiện 805 cây dương tính với chất ma túy (ketamine).

Chủ cơ sở trên chưa cung cấp được giấy phép kinh doanh theo quy định, chưa cung cấp được hóa đơn chứng từ số lượng và chủng loại các mặt hàng kinh doanh.

Công an TP Thuận An đã lập biện bản tạm giữ tang vật, phương tiện để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.