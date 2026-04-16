Khởi tố 2 người giả danh nhà báo cưỡng đoạt tiền ở Hải Phòng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Trung Khanh (SN 1984, trú xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên) và Nguyễn Văn Phái (SN 1991, trú xã Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP Hải Phòng) về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 4/2025, anh Đoàn Văn Kiên (SN 1976, trú xã Tiên Lãng) đang xúc đất tôn nền trang trại nuôi gà tại thôn An Tử, xã Khởi Nghĩa thì Phái và Khanh đến gặp, tự xưng là “nhà báo pháp luật”. Hai người cho rằng việc mua đất san lấp là trái phép và lấy số điện thoại của anh Kiên.

Bị can Khanh (trái) và Phái (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng nửa tháng sau, cả hai quay lại, tiếp tục nói việc san lấp đất là vi phạm. Chiều 29/12/2025, khi anh Kiên đang làm việc tại thôn An Tử, Phái và Khanh đi ô tô đến, gợi ý việc “đồng hành” và tiếp tục đề cập hành vi xúc đất là trái pháp luật.

Lo sợ bị báo chính quyền và thu máy xúc, anh Kiên vào nhà ông Huỳnh vay 3 triệu đồng đưa cho Khanh. Tuy nhiên, Khanh yêu cầu tổng cộng 6 triệu đồng nên anh Kiên hẹn vài ngày sau sẽ đưa nốt.

Ngày 31/12/2025, Phái và Khanh tiếp tục đến trang trại, gọi anh Kiên về nhà. Tại đây, vợ anh Kiên đưa thêm 3 triệu đồng. Toàn bộ việc đưa tiền được một người dân dùng điện thoại quay lại.

Sau đó, đoạn video được đăng lên Facebook, phản ánh hành vi của hai người. Ngày 10/3, cơ quan điều tra khởi tố vụ án Cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại xã Tiên Lãng.

Ngày 14/4, cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Khanh và Phái, tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.