Công an các nước nêu sáng kiến quản lý trại giam, phạm nhân

Hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 41 (APCCA 41) do Bộ Công an Việt Nam tổ chức từ ngày 12/11 đến ngày 16/11, đang diễn ra phần tham luận giữa các đại biểu.

Chuyên đề 1 của Hội nghị có chủ đề "Khó khăn, thách thức và giải pháp trong công tác trại giam hiện nay".

Tham gia tham luận, đoàn Việt Nam nêu, Bộ Công an phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Cục Cảnh sát quản lý trại giam triển khai đồng bộ các dự án tổng thể đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, hạ tầng, trang bị phương tiện, thiết bị khoa học kỹ thuật nghiệp vụ cho các trại giam, phục vụ công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân;

Góp phần từng bước hiện đại cho lực lượng trực tiếp chiến đấu, tác chiến trong các tình huống đột xuất, bảo đảm an ninh, an toàn trại giam; đồng thời đáp ứng yêu cầu tăng cường thực hiện chế độ chính sách về ăn, mặc, ở, khám chữa bệnh cho phạm nhân theo đúng quy định của pháp luật.

Chính phủ Việt Nam đề ra nhiều chủ trương và tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chương trình, kế hoạch trong công tác thi hành án phạt tù; chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan phức tạp, không để đối tượng lợi dụng dịch bệnh gây mất an ninh, an toàn cơ sở giam giữ.

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: CAND).

Trong khi đó, đại diện đoàn đại biểu Brunei trình bày tham luận, cho biết Brunei đã có nhiều sáng kiến, ứng dụng các thiết bị khoa học kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực quản lý trại giam, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác quản lý, giam giữ, giáo dục và hỗ trợ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng, góp phần giảm thiểu tỷ lệ tái phạm tội.

Tham luận của đoàn Hàn Quốc gây được ấn tượng về nỗ lực cải thiện môi trường giam giữ nhằm đảm bảo sức khỏe cho phạm nhân.

Đặc biệt, với những chính sách mới nhằm giảm tải tình trạng quá tải trong công tác giam giữ như: áp dụng các biện pháp không giam giữ và mở rộng hệ thống tạm tha hoặc xây dựng những chương trình cho phạm nhân chưa thành niên có thể tiếp tục duy trì việc học tập ở trong cơ sở cải huấn.

Đoàn Nhật Bản cho biết những kết quả, thành tựu trong công tác trại giam ở nước này; trong đó tình hình tội phạm và số lượng phạm nhân có xu hướng giảm. Đây là kết quả của việc nỗ lực đề ra các chính sách, kế hoạch, biện pháp nhằm ngăn ngừa tái phạm…

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng chú trọng tới việc quản lý, giáo dục đối với phạm nhân chưa thành niên và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng phù hợp với đặc điểm nhân thân của đối tượng quản lý.

Đoàn đại biểu Hong Kong (Trung Quốc) đưa ra sáng kiến về ứng dụng thiết bị khoa học kỹ thuật, lắp đặt, vận hành các hệ thống robot giám sát, hệ thống giám sát video nhằm xây dựng "nhà tù thông minh".

Đoàn Singapore chia sẻ về công tác quản lý trại giam trong đó có chương trình "Chiếc nơ vàng" được tổ chức hàng năm là một chương trình rất nổi tiếng, với nhiều giá trị nhân văn, nhằm xây dựng nguồn lực ổn định cho các chương trình giúp đỡ phạm nhân sau khi hết án, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng cho họ.