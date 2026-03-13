Công an bắt quả tang nhóm người sử dụng chất cấm ở Lâm Đồng

Ngày 13/3, Công an xã Hàm Thuận, Lâm Đồng, đang phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng củng cố hồ sơ xử lý nhóm 9 người liên quan vụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Những người liên quan vụ sử dụng trái phép chất ma túy bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, vào rạng sáng 10/3, tổ công tác Công an xã Hàm Thuận kiểm tra đột xuất tiệm cầm đồ tại thôn Lâm Giáo, bất ngờ phát hiện 9 người đang vui chơi trong phòng có đèn nhiều màu sắc, âm thanh lớn. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện đĩa sứ, thẻ nhựa, các tờ tiền cuộn tròn nghi nhóm người dùng để sử dụng chất ma túy.

Thời điểm bị kiểm tra, Nguyễn Thế Duy khai nhận mua ma túy từ một người khác để mang về tiệm cầm đồ, cùng 8 người trong nhóm sử dụng. Duy cũng giao nộp cơ quan công an 3 gói nylon chứa chất ma túy và thuốc lắc.