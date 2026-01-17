Công an bắt hai đối tượng liên quan vụ cướp xe ở Hưng Yên

Ngày 17/1, Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 21h ngày 15/1, Công an xã Lạc Đạo (Hưng Yên) nhận được thông tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh về vụ cướp xe máy xảy ra rạng sáng cùng ngày tại Khu công nghiệp Đình Trám, phường Nếnh.

Hai đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h45 ngày 15/1, anh Lữ Văn Hà (SN 2005, trú tỉnh Nghệ An) bị cướp xe mô tô Honda Wave màu đen, biển số 37H1-447.81. Sau khi gây án, các đối tượng điều khiển xe bỏ trốn theo hướng tỉnh Hưng Yên.

Nhận được tin báo, Công an xã Lạc Đạo phối hợp lực lượng an ninh trật tự cơ sở tổ chức tuần tra trên địa bàn. Đến 21h20 cùng ngày, tổ công tác phát hiện hai nam thanh niên đứng cạnh hai xe mô tô có biểu hiện nghi vấn tại khu vực ga Lạc Đạo.

Qua kiểm tra, hai người này không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ xe nên được đưa về trụ sở công an để xác minh. Tại đây, hai đối tượng khai tên Phùng Chiêu Sơn (SN 2010) và Nguyễn Quang Dũng (SN 2009).

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã cùng ba người khác thực hiện vụ cướp xe tại Khu công nghiệp Đình Trám. Sau khi chiếm đoạt, nhóm này lắp biển số khác vào xe rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài.

Công an xã Lạc Đạo đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.