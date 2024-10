Công an 4 tỉnh bắt nhóm đối tượng liên tục cướp trên đường di chuyển

Ngày 2/10, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với công an các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh điều tra, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Phạm Gia Huy (SN 2009), Nguyễn Quang Huy (SN 2008) và Đậu Thành Phát (SN 2009), đều trú tại tỉnh Nghệ An, về hành vi cướp giật tài sản.

Khoảng 19h ngày 30/9, tại khu vực cầu Nguyệt Viên, xã Hoằng Quang, thành phố Thanh Hóa, chị L.T.H., ở xã Hoằng Quang bị 3 thanh niên lạ mặt đi xe máy áp sát, cướp giật chiếc điện thoại iPhone 12 Promax mà chị đang cầm trên tay rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Ba đối tượng cướp giật bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Nhận được tin báo, lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an thành phố Thanh Hóa được huy động vào cuộc điều tra, truy xét nóng.

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Thanh Hóa đã phối hợp với công an các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam, Bắc Ninh điều tra, bắt giữ Phạm Gia Huy, Nguyễn Quang Huy và Đậu Thành Phát là thủ phạm đã gây ra vụ cướp giật tài sản nói trên.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận do chơi bời lêu lổng nên đã bỏ học và rủ nhau đi cướp, cướp giật tài sản.

Chiều 30/9, các đối tượng mang theo dao và đèo nhau bằng xe máy đi từ thành phố Vinh (Nghệ An) ra Hà Nội.

Khoảng 19h cùng ngày, khi đến cầu Nguyệt Viên, thành phố Thanh Hóa, thấy chị L.T.H. đang nghe điện thoại trong khi điều khiển xe máy nên đã cướp giật và bỏ chạy.

Đến 20h, khi ra đến thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, 3 đối tượng này chặn xe của một phụ nữ, dùng dao đe dọa và cướp chiếc túi xách.

Tiếp đó, khoảng 20h30 cùng ngày, khi đến thành phố Ninh Bình, bọn chúng đã dùng dao đe dọa và cướp chiếc điện thoại iPhone 11 của một phụ nữ khác.

Khoảng 21h, đi đến địa phận huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, 3 đối tượng tiếp tục dùng dao khống chế một nam thanh niên và cướp chiếc điện thoại Samsung của nạn nhân.

Sau khi liên tiếp gây ra 4 vụ cướp, cướp giật tài sản tại các địa phương, Phạm Gia Huy, Nguyễn Quang Huy và Đậu Thành Phát điều khiển xe máy ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản phạm tội.

Sau đó cả 3 đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường An Bình, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thì bị lực lượng công an bắt giữ.