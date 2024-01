Con rể vừa ra tù gây thảm án với gia đình vợ

Vụ thảm án xảy ra vào khoảng 8h30 ngày 25/1, tại xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

Sáng cùng ngày, do mâu thuẫn gia đình, chị T.T.T. (SN 1979) bỏ về nhà bố mẹ đẻ cách nhà khoảng 300m. Sau đó, H.V.L. (SN 1978, chồng chị T.) tìm đến nhà bố mẹ vợ.

Vụ án mạng xảy ra tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (Ảnh: Tú Nguyễn).

Tại đây, khi chị T. ra nói chuyện, bất ngờ bị L. dùng dao đâm chết tại chỗ.

Tiếp đó, khi mẹ vợ là bà N.T.P. (SN 1951) ra can ngăn cũng bị L. dùng hung khí đâm tử vong.

Chưa hả cơn giận, L. tiếp tục dùng dao đâm bố vợ là ông T.V.L. (SN 1950) bị thương.

Sau khi gây án, L. đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng Công an huyện Yên Thành, Công an tỉnh Nghệ An đang truy bắt nghi phạm.

Nạn nhân T.V.L. đã được người nhà và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Rất đông người dân kéo đến xem sự việc đau lòng xảy ra tại xóm Xuân Phú, xã Đồng Thành (Ảnh: Tú Nguyễn).

Được biết, nghi phạm L. mới mãn hạn tù về tội Cướp tài sản. Gia đình có hai người con trai đang làm việc ở nước ngoài.

Thời gian gần đây, vợ chồng L. thường xảy ra mâu thuẫn nên vợ bỏ về nhà ngoại để sống. Sau nhiều lần khuyên nhủ vợ về lại không được, L. gây ra vụ việc trên.

Vụ án mạng đang được Công an tỉnh Nghệ An, Công an huyện Yên Thành điều tra làm rõ.