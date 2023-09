Con nợ cùng bạn hành hung, đâm chủ nợ tử vong

Ngày 6/9, Công an tỉnh Gia Lai đang tạm giữ hình sự Trương Phúc Hậu (21 tuổi, trú tại xã Cửu An, thị xã An Khê) để điều tra về hành vi giết người.

Trương Phúc Hậu tại hiện trường vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Trước đó, trưa 2/9, Hậu cùng Nguyễn Kha (17 tuổi), Châu Ngọc Tân (19 tuổi), Nguyễn Anh Huy (17 tuổi), Nguyễn Công Tùng (19 tuổi) và Nguyễn Đức Thắng (21 tuổi, cùng trú thị xã An Khê) tổ chức ăn uống.

Chiều cùng ngày, Trần Trường S. (20 tuổi) gọi điện thoại cho Hậu để đòi nợ, dẫn đến hai bên mâu thuẫn.

S. tìm đến nơi Hậu đang nhậu. Hậu dùng dao hành hung S., thấy vậy Kha, Huy, Tân, Tùng hùa theo đánh S. Sau đó, cả nhóm bỏ đi.

S. được người dân phát hiện và đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi.

Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra để làm rõ hành vi Giết người của nhiều người liên quan.