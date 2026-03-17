Diều gắn đèn gần sân bay Cát Bi, 4 chuyến bay phải chuyển hướng

Ngày 17/3, Công an Hải Phòng thông tin, tối 15/3 Tổ An ninh kiểm soát thuộc Đội An ninh hàng không, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hải Phòng nhận phản ánh từ tổ bay VJC280 và HVN1180 về vật thể bay lạ gần khu vực tiếp cận Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi.

Vật thể bay không người lái ảnh hưởng nhiều chuyến bay tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Cũng theo công an, vật thể xuất hiện cách máy bay khoảng 60m. Ngay sau đó, Đài chỉ huy sân bay triển khai phương án xử lý, yêu cầu các chuyến bay giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.

Do ảnh hưởng của thiết bị bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ, các chuyến HVN1186, VJC282, HVN1518, HVN1188 phải bay chờ hoặc chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài (Hà Nội). Một số chuyến bay khác tạm dừng khai thác, gây ảnh hưởng đến hoạt động bay.

Đến 0h35 ngày 16/3, hoạt động bay tại sân bay Cát Bi được khôi phục bình thường.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người vi phạm là Đ.T.D. (SN1998, trú tại thôn Tiến Lập, An Khánh, TP Hải Phòng). Người này điều khiển diều carbon dài 3,6m, gắn sáo và đèn nháy màu xanh, đỏ, trắng.

Diều được thả ở độ cao khoảng 400m, dây dài khoảng 700m, hướng về phía đồi Thiên Văn (Kiến An).

Công an TP Hải Phòng khuyến cáo người dân không sử dụng drone, flycam, phương tiện bay siêu nhẹ hoặc diều gắn đèn gần sân bay khi chưa được cấp phép.

Người vi phạm có thể bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng, bị tịch thu thiết bị, thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng đề nghị người dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về an ninh, an toàn hàng không, kịp thời thông báo khi phát hiện vật thể bay lạ để phối hợp xử lý.