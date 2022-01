Con dâu trộm vàng của mẹ chồng rồi dựng hiện trường giả, báo bị trộm

Ngày 21/1, Công an huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cho biết đã xác định được số vàng bị mất tại nhà bà Nguyễn Thị Mí (58 tuổi, xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành) là do con dâu của bà Mí là Nguyễn Thị L. (34 tuổi) lấy bán trả nợ và tiêu xài.

L. khai nhận tại Cơ quan Công an (Ảnh: Tiến Tầm).

Trước đó, khoảng 7h30, ngày 19/01/2022, anh Nguyễn Văn Thơi (35 tuổi, chồng chị Nguyễn Thị L.) đến Công an xã trình báo sự việc kẻ gian đột nhập vào nhà trộm khoảng 30 chỉ vàng 24k của mẹ ruột anh là bà Nguyễn Thị Mí.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hòa Bình Thạnh phối hợp các Đội nghiệp vụ Công an huyện Châu Thành nhanh chóng tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra, xác minh làm rõ.

Tang vật vi phạm pháp luật của L. (Ảnh: Tiến Tầm).

Lực lượng công an nhận định khả năng người trong gia đình lấy số vàng trên rồi tạo dựng hiện trường giả.

Sau thời gian vận động, thuyết phục, đến khoảng 12h30 cùng ngày, Nguyễn Thị L. (vợ anh Thơi) đã thừa nhận lấy số vàng trên của mẹ chồng đem bán 5 chỉ, cầm 7 chỉ lấy tiền trả nợ và tiêu xài, số vàng còn lại thì đem cất giấu.

Sợ mẹ chồng phát hiện nên L. tạo dựng hiện trường giả rồi kêu mẹ chồng vào kiểm tra thì phát hiện mất số vàng trên.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã thu hồi 7 chỉ vàng đem cầm và số vàng còn lại mà L. đang cất giấu.